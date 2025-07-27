U12世界盃》日本隊有備而來！ 台灣隊2：7苦吞首敗

台灣不敵日本吞下小組首敗。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今天壓不住日本隊攻勢，全場被敲出10支安打，包括51號外山泰基的特大號2分彈，終場以2：7輸球，吞下本屆第1場敗仗，日本隊則狂掃3連勝，跟墨西哥並列A組第一。

1局上，台灣隊先發投手謝承濬開賽被敲2安又投四壞，0出局被攻佔滿壘，由於游擊手林楷宸守備失誤，謝承濬又滿壘保送，被日本隊攻下2分，所幸林楷宸演出「空中抓飛鳥」的美技，快傳一壘抓到雙殺，為謝承濬化解大危機。

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台灣隊在1局下反擊，面對日本隊先發投手阿部旭冴，2出局由陳啟盛、古夢杰雙安開啟攻勢，阿部旭冴四壞李秉容後又發生暴投，讓台灣隊打破鴨蛋，追至1分差。

3局上，日本隊再反攻，寺田大智敲出二壘安打，靠高飛球推進至三壘，謝承濬暴投送1分。4局下，日本隊幸大貴、佐橋陸公連續安打攻佔一三壘，河津勇誇用滾地球再送回1分。台灣隊先發謝承濬合計投66球投3局，被敲6支安打，送出2次四壞、1次三振，失掉4分。

謝承濬結束投球任務後返回游擊，4局下敲出安打帶動攻勢，林書延選四壞，黃宇謙巧妙的突襲短打點出內野安打，林楷宸用滾地球助隊追回1分。

然而，日本隊打線展現韌性，5局上又靠1次四壞和雙安再下一城，雖然台灣隊下半局開場雙安開啟攻勢，卻被日本隊救火的福山恒成拆彈成功，未能追回分數，加上日本隊外山泰基在6局上夯出特大號的2分彈，一棒終結台灣隊的反攻氣焰。

日本隊狂掃3連勝，跟墨西哥都以3勝0敗並列分組第1，台灣隊則苦吞首敗，明、後天將對上德國、墨西哥，力拚複賽晉級機會。

台灣先發投手謝承濬。（記者李惠洲攝）

日本先發投手阿部旭冴。（記者李惠洲攝）

日本7：2擊敗台灣。（記者李惠洲攝）

鐘定栩對自己的表現不理想難掩哭泣拭淚，教練給予打氣鼓勵。（記者李惠洲攝）

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