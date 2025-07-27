CBA》確定不參加台灣選秀！林韋愷和青島隊完成簽約 選13號有原因

林韋愷和CBA青島男籃完成簽約。（匯傑運動經紀提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣師大後衛林韋愷昨在中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀獲青島國信海天籃球俱樂部指名，今天已完成簽約，確定將旅外展開職業生涯。

林韋愷大四最終季在面對萬能科大一役單場豪取53分，成為UBA與SBL於94學年度切割以來，男一級最高、賽史次高得分的球員，並帶領球隊打進UBA最終4強。

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林韋愷是今年唯一報名CBA選秀的台將，當時他對於參加台灣職籃選秀同樣抱持開放態度，也被視為是首輪熱門，不過台灣兩聯盟由於仍在商討合作和合併事宜，迄今尚未公布選秀日期。

林韋愷昨在首輪第14順位獲得青島男籃青睞，成為隊史繼林韋翰後第2位台灣球員，今就正式公布完成簽約的消息，新賽季將披上13號球衣，預計8月3日到青島與球隊會合，參加8月8日至30日三站的CBA夏季聯賽。

對於選擇13號的原因，林韋愷表示，到青島參加CBA選秀訓練營時就是拿到13號球衣，最後也幸運獲得青島隊青睞，「冥冥之中有一種緣分，所以想繼續沿用13號。」

林韋愷和CBA青島男籃完成簽約。（匯傑運動經紀提供）

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