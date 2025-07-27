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世大運》5金13銀7銅作收 鄭世忠給台灣新世代打85分

2025/07/27 20:50

體育署長鄭世忠（左）。（體育署提供）體育署長鄭世忠（左）。（體育署提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會落幕，我國代表團總計拿下5金、13銀、7銅，各國獎牌榜排第9名，全程參與的體育署長鄭世忠表示，台灣新世代表現出色，他給本屆打出85高分。

「整體成績滿意，但我有信心將來還會更好！」人在德國的鄭世忠指出，雖然帳面上來看，本屆獎牌數不如上屆成都的10金、17銀、19銅，但是跆拳道、桌球、羽球、射箭和體操都有令人驚艷的表現，「傳統強項跆拳道低迷一陣子了，現在感覺已有回升；桌球、羽球等新生代崛起，也讓我們看到接班梯隊成形；至於台瑞混血陳瑞安優雅自信，在女子競技體操展現國際競爭力，更是明年名古屋亞運奪牌重點。」

至於「湯包」湯智鈞勇奪射箭男子個人反曲弓金牌，加上女團反曲弓鍍銀，更讓鄭世忠大受鼓舞，看好這群潛力十足的神射手，未來能夠發光發熱，「本屆世大運射箭各國幾乎都精銳盡出，甚至派出奧運等級高手，年輕學生能夠頂住壓力，突破重圍相當不簡單，相信汲取寶貴國際賽經驗，亞運舞台能夠再創驚喜。」

鄭世忠也指出，此次我國至少5面銀牌，原本都有機會鍍金，包括「台灣蝶王」王冠閎男子200公尺蝶式、網球女雙、田徑男子跳高等，最後關頭都功虧一簣相當可惜，「這代表我們還有成長進步空間，相信這趟德國行大家都收穫滿滿，並挹注更多奮戰的正能量！」

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