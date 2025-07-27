中職》勝場數追平風神！ 伍鐸喊話「挑戰生涯百勝」

伍鐸拿下單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕38歲的味全龍伍鐸今天先發6局失1分拿下本季第5勝和單場MVP，率隊以5：1擊敗富邦悍將，伍鐸生涯76勝到手，追平前兄弟象洋投風神，兩人並列中職史上勝投榜第9名，他喊話，當然希望繼續出賽，把勝場數堆疊上去，挑戰生涯百勝里程碑。

伍鐸在33天內首次先發，另有1場中繼是在7月13日對中信兄弟投2局，出賽機會非常好，龍隊總教練葉君璋無奈地說，「我知道這樣他們（洋投）沒有很好調整，他們也有反應過這個問題，但沒辦法常遇到下雨，我知道這樣不好調整，所以早一點讓他們知道何時要投，比較好調整，伍鐸每次上來投球都能壓低失分，滿不容易的。」

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葉總說，伍鐸雖然年紀有點大了，但維持方面做得滿好的，訓練上盡量讓自己達到完美的狀態，這場有3次雙殺也幫了大忙。

伍鐸表示，希望可以每週固定先發輪值，但這個決定權不在他，只能利用訓練和牛棚做調整，「今天6局投了74球，葉總就說今天先這樣，我也同意，一步一步來。」

伍鐸說，下半季富邦悍將打擊非常活絡，是不好對付的球隊，關鍵時刻讓對手擊出滾地球，他成功做到了。

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