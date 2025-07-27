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中職》猿、鷹「5成之戰」廝殺沒結果！兩度苦等仍等來本季首場和局

2025/07/27 21:55

猿、鷹之戰兩度延長後裁定和局。（記者陳志曲攝）猿、鷹之戰兩度延長後裁定和局。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕今天賽前，台鋼雄鷹和樂天桃猿戰績正好完全相同，全年成績皆為35勝35敗、下半季戰績皆為5勝5敗，今天這場比賽贏球一方，全年勝率和下半季勝率都突破5成。不過，比賽進行到9局下、雙方7:7平手時，雨勢突然加劇，比賽一度暫停。

經過超過半小時的等待，雨勢不減反增，聯盟於21:27分廣播，仍在大雨之中執行條文既定規定，進行第2次等待，雙方選手及球迷只得繼續枯等，直到近22時，聯盟才終於和雙方總教練協議告知，此役裁定，雙方7:7握手言和。

面對樂天先發投手黃子鵬，台鋼首局2出局後，吳念庭敲安後盜壘進佔得點圈，魔鷹適時安打幫助球隊先馳得點，連續兩天都幫台鋼拿下首分。

不過，樂天面對台鋼先發黃子豪也有攻勢，陳晨威、林子偉和林智平連續安打，其中林智平的安打帶有1分打點，樂天追平。

3局下，樂天首位打者陳晨威二壘打，林子偉犧牲短打將隊友送上三壘，由於天氣影響投手丘紅土，此時黃子豪請求暫停處理釘鞋，但暫停過後，林智平接著敲安，樂天前2分打點都由他打下。

台鋼雄鷹4局上1出局後，靠著張肇元開轟追平比分，張肇元個人上演連兩場開轟。

4局下，樂天攻勢大爆發，黃子豪在保送宋嘉翔、被林政華敲安後退場，接手的張誠恩連續保送陳晨威和林子偉，其中林子偉滿壘保送帶1打點，樂天超前。樂天接著再靠林智平高飛犧牲打和林泓育敲安得分。台鋼該半局2出局後換投，左投黃群登板，遭梁家榮再敲安，該半局樂天打了正好一輪、得4分。

5局上，黃子鵬單局2保送之後，王柏融敲安先追回1分，此時輪到張肇元，他再次開轟，近2場3轟，且這支3分砲一舉幫助台鋼追平。這也是張肇元生涯首次單場雙響。

黃子鵬5局失6分退場，林子崴6局接手，7局續投時遭魔鷹、王柏融連兩打席擊出反方向內野安打，張肇元這次雖未再開轟，但高飛球掩護魔鷹進佔三壘，曾昱磬在球數1好3壞領先狀況下，擊出右外野方向安打，台鋼進帳超前分。

台鋼在8局下換上陳柏清，林子偉敲安、完成單場猛打賞，林智平滾地球造成台鋼失誤，林泓育再敲安，造成無人出局滿壘。梁家榮高飛犧牲打，幫助樂天追平，但後續沒再得分。

9局上，樂天推出賴胤豪接替登板，2出局後被曾昱磬敲安，曾昱磬個人單場猛打賞，郭阜林接著也敲安，但在一二壘一度造成夾殺，最終是回三壘不及的曾昱磬遭觸殺出局。9局下，林詩翔登板前，雨勢加大，比賽一度暫停。

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