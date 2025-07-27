中職》作客桃園2天3轟、生涯首次雙響！ 張肇元仍坦言：對方很難纏

張肇元對樂天先發投手黃子鵬單場雙響砲。（記者陳志曲攝、本報合成）

〔記者林宥辰／桃園報導〕台鋼雄鷹捕手張肇元近兩天打擊發威，繼昨天砲轟樂天後援左投陳冠宇之後，今天面對樂天先發投手黃子鵬，上演單場雙響、4打點，台鋼和樂天在9局下開打前遇到雨勢，兩度暫停等待結果，雙方7:7握手言和，本季首場和局。

張肇元今上演生涯首次單場雙響砲，且4、5兩局兩度幫助球隊追成平手，一己之力貢獻4打點，亮眼表現讓他在這場和局當中，奪單場MVP。

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近期在桃園大殺四方，張肇元說：「可能正好最近身體狀況比較好，他們球場的LED燈亮，看球看得仔細。不過，樂天是很難打的球隊，前面領先也不代表真的領先，還是27個出局數拿下才算數。」

張肇元也說，樂天的投手難對付，他提到：「昨天正好掌握到失投，今天也是自身節奏做好、策略想好，正好掌握到對方失投，才有好結果。」

比賽進行中，雨勢一直不斷，雙方投手群都投得辛苦，台鋼先發投手黃子豪更數度示意暫停，清理釘鞋上的紅土。張肇元說：「確實可能受影響，加上球迷吶喊，讓子豪有點緊張，控球有點跑掉，不然他是控球很好的投手。」

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