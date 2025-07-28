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MLB》大谷翔平猛敲雙安+3度上壘無用 道奇慘遭逆轉吞下2連敗

2025/07/28 07:40

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天猛敲雙安、單場3度上壘，無奈未能幫助球隊贏球，終場道奇3：4遭紅襪逆轉，吞下2連敗。

紅襪在1下就破蛋，靠著史托瑞（Trevor Story）敲出高飛犧牲打先馳得點，道奇3上展開反撲，在2出局一壘有人時，大谷敲安帶動攻勢，接著「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、佛里曼（Freddie Freeman）都選到保送，擠回1分扳平戰局。

道奇4上藉由康佛托（Michael Conforto）炸出本季第9轟超前比數，隨後貝茲（Mookie Betts）把握得點圈機會敲安再下一城，單局搶下2分，大谷這局也有安打演出。

紅襪5下1出局後點燃火力，先靠著托羅（Abraham Toro）、安東尼（Roman Anthony）安打串聯追回1分，接著柏格曼（Alex Bregman）打出關鍵2分砲，一棒逆轉戰局。

道奇6、7、8、9局都浪費得點圈機會，未能再添分數，終場就以3：4輸球。大谷翔平全場4打數敲2安，選到1保送、吞下1次三振，賽後打擊率0.275。

道奇前火球少主梅伊（Dustin May）先發5局退場，被敲5安包含1轟，丟4分責失，吞下本季第7敗。

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