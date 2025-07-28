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MLB》拉開與大谷差距！重砲捕手羅里第41轟出爐 水手仍不敵天使

2025/07/28 07:41

水手重砲捕手羅里。（法新社）水手重砲捕手羅里。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今天擊出一發陽春砲，本季第41轟出爐，持續獨居大聯盟全壘打王。但水手團隊僅出現2安，加上天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）敲兩分砲，讓水手最後在客場以1比4敗給天使。

天使35歲老將韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）先發前4局讓水手打線12上12下，水手隊直到第5局才敲團隊首安。羅里第7局逮中韓德瑞克斯一顆87.1英里的伸卡球，轟出右外野陽春砲。羅里這一轟的擊球初速為105.8英里，飛行距離為421英尺。

羅里近5戰敲3轟，目前以41轟獨居大聯盟全壘打王，道奇日本巨星大谷翔平以38轟排大聯盟第二多、同時為國聯全壘打王。

天使隊第5局包含靠滾地球護送、對手暴投得分，以及楚奧特的兩分砲在內，單局攻下4分大局。韓德瑞克斯帳面上主投6局失1分，摘本季第6勝。

楚奧特單場2安包含一發兩分砲，達成生涯1000分打點里程碑，目前生涯打點數為1001分打點。

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