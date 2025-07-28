MLB》鈴木一朗進名人堂秀全英語演說 調侃沒投票給他的記者

鈴木一朗。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星鈴木一朗今年成為首位日本出身進入美國棒球名人堂的球員，今天正式入駐古柏鎮（Cooperstown）。一朗用英文開玩笑說，「這是我第三次，我是一名新人。」他也提到，進入名人堂並不是他的目標，「我甚至不知道有這個地方，直到2001年首次造訪古柏鎮，但今天站在這裡感就像一場美妙的夢。」

2025年名人堂票選結果，鈴木一朗獲得393票、得票率高達99.7％，只差1票就能以全票入選名人堂。大聯盟歷史上，只有前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）在2019年以全票入選名人堂成為史上第一人。

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鈴木一朗、華格納（左）、沙巴西亞（右）正式進駐古柏鎮。（美聯社）

鈴木一朗、明星終結者華格納（Billy Wagner）、退役名投沙巴西亞（CC Sabathia），今天一同正式進入古柏鎮。鈴木一朗在演講時開玩笑說，「（生涯）3000安、或是單季262安，是作家們認可的成就。除了，阿，有一位不是。」這番話引發現場歡笑。

鈴木一朗曾表示願意與未投票給他的記者到家中吃飯，如今改變主意，「那位記者的晚餐邀請，現在...已經過期了。」一朗笑說。

「如果你持續做好小事，你能達成的事情就沒有極限。」鈴木一朗說，「看看我，我的身高5尺11吋（約180公分），體重170磅（體重79公斤）。當我剛到美國時，很多人說我太瘦，無法和這些高大球員競爭。」

對於鈴木一朗而言，日本名投野茂英雄在1995年挑戰大聯盟並加入道奇後，對他產生重大影響。鈴木一朗說，「多虧了他，大聯盟在日本總是新聞焦點，大聯盟比賽也在電視上播出。因為野茂的勇氣，我開始萌生去一個自己從未想像過地方，來挑戰自身的想法。」

鈴木一朗。（法新社）

鈴木一朗也感謝馬林魚隊給他延續生涯的機會，「我感謝（前馬林魚總裁）塞森（David Samson）和（前馬林魚棒球事務部總管）希爾（Michael Hill）到場。老實說，當你們在2015年給我一紙合約時，我根本沒聽過你們球隊。」

鈴木一朗在大聯盟菜鳥年，一朗拿到新人王和年度MVP，連10年至少200安，曾在2004年創下單季262安壯舉，大聯盟生涯累積3089安排大聯盟史上第24名。鈴木一朗在大聯盟19年生涯，待過水手、洋基、馬林魚等球隊，平均打擊率3成11、117轟、780分打點、跑出509盜。

鈴木一朗。（法新社）

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