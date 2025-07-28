WTT挑戰賽》大戰6局不敵17歲張本美和收下亞軍 鄭怡靜仍締造今年最佳戰績

鄭怡靜獲得女單亞軍，寫下今年最佳戰績。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今天凌晨在2025年WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽女單決賽，大戰6局後以2:4敗給世界排名第7的17歲日本小將張本美和，獲得亞軍，仍締造今年國際賽最佳戰績。

世界排名13的鄭怡靜在去年的重慶冠軍賽雖以1:3不敵張本美和，但今年日本T聯賽她曾兩度扳倒張本，對戰氣勢上並不下風。今天再度過招，鄭怡靜首局很快4:11讓出，次局也在8:7領先下連丟4分，8:11淪陷，但她從第3局展開反撲，8:0強勢開局後，11:6追回1局；第4局也是在5:2開局後，一路保持領先，11:5扳平戰局。

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關鍵第5局，雙方一路纏鬥互換領先，鄭怡靜在7平時被對手連續正手發球搶攻得手連丟3分，雖然靠著發球化解1個局點，仍以8:11失守，第6局，鄭怡靜在開局2:1領先下連丟2分，立刻喊出暫停，但未能止血，恢復比賽後又連掉4分，迅速被拉開比分，最終以4:11落敗。

張本美和繼突尼斯挑戰賽、清奈球星挑戰賽後，今年第三度奪下WTT系列賽女單冠軍，她和大藤沙月的組合在女雙決賽也以3:2力退橫井咲櫻和佐藤瞳的攻削組合，本站雙冠落袋。

男單方面，世界排名第3的巴西名將卡德拉諾也以4:1解決世界排名106的日本黑馬及川瑞基，也是他繼世界盃、盧比安納球星挑戰賽之後，今年第3座冠軍。

鄭怡靜在女單決賽不敵日本小將張本美和。（取自WTT官網）

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