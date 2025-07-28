MLB》回穩！前7場先發的ERA破7 菅野智之今6局狂飆8K收第8勝

菅野智之。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍右投菅野智之今天主場6局僅失1分、賞8次三振，加上外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）連3場開轟，幫助金鶯在主場以5比1擊敗洛磯。金鶯仍以47勝58敗居美聯東區墊底。

菅野智之首局2出局後，被敲安、丟保送，菅野讓洛磯工具人艾斯特拉達（Thairo Estrada）敲投手球滾地球出局，化解失分危機。不過，菅野第2局被洛磯打者伯納貝爾（Warming Bernabel）敲陽春砲，失掉唯一的分數。

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菅野智之第3局讓對手3上3下，4局1出局後，菅野送出三振後，加上洛磯跑者貝克（Jordan Beck）盜二壘出局，形成另類三上三下。菅野第5局2出局後連續被敲2安，讓對手攻佔一、三壘，菅野三振洛磯打者莫尼亞克（Mickey Moniak），再度化解危機。菅野第6局連續3人，完成投球工作。

菅野智之。（法新社）

總計菅野智之主投6局被敲4安，失掉1分，賞8次三振、丟2次保送，摘本季第8勝，賽後防禦率為4.38。菅野智之前一場面對守護者僅投3.2局失4分（3分自責），近7場先發的防禦率為7.88。菅野智之本季先發20場，但挨了21全壘打排並列大聯盟第6多。

金鶯打線全場有5安，2局下卡爾森（Dylan Carlson）敲適時安攻進2分，第3局歐尼爾敲兩分砲追加分數。第8局靠對手暴投追加1分。

洛磯左投岡伯爾（Austin Gomber）主投4.1局失4分，吞本季第5敗。吞下2連敗的洛磯，仍以27勝78敗居全大聯盟最差。

Tomoyuki Sugano's 7th and 8th Ks. pic.twitter.com/v0DqkbJu9w — Rob Friedman （@PitchingNinja） July 27, 2025

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