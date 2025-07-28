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NBA》沒搶到「大V」 希臘豪門又看上前金塊中鋒

2025/07/28 09:41

布萊恩有可能和希臘球隊Panathinaikos簽約。（資料照，法新社）布萊恩有可能和希臘球隊Panathinaikos簽約。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）今夏被交易到金塊，儘管一度傳出希臘豪門Panathinaikos開合約搶人，但最終瓦倫丘納斯還是承諾履行合約、新賽季效力金塊，而在沒搶到「大V」後，現有消息指出Panathinaikos看上了前金塊中鋒布萊恩（Thomas Bryant）。

根據歐洲媒體《Telesport》消息，在沒搶到瓦倫丘納斯後，Panathinaikos看上了前金塊中鋒布萊恩，目前雙方已經接近達成協商。之前《Telesport》曾透露，布萊恩是Panathinaikos沒搶到「大V」的新備案，並透露球隊可能會附上年薪300萬美元的合約給布萊恩。

布萊恩是聯盟中的浪人之一，生涯8年共打過5支球隊，分別是湖人、巫師、金塊、熱火、溜馬，期間兩度加盟湖人，並在2023年季中被湖人交易去金塊，該賽季布萊恩也隨著金塊一起奪冠。

上賽季布萊恩先後效力熱火、溜馬，繳出平均6.5分3.8籃板的成績，他在東部冠軍賽第6場扮演奇兵，13分鐘三分球4投3中攻下11分，成為溜馬打進冠軍賽的一個功臣。

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