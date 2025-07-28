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MLB》「投手大谷」預計31日登板戰紅人 道奇將規劃6人先發輪值

2025/07/28 10:08

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平自今年6月重返投手丘重拾「二刀流」，球隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷預計在美國時間週三（台灣時間7月31日週四）登板，代表「投手大谷」將在客場碰上紅人，規劃可能丟4局的投球。

「投手大谷」自2023年9月動手肘手術後，經歷1年多的復健，終於在今年美國時間6月16日登板復出。道奇直接讓大谷翔平在大聯盟丟另類的「復健賽」，總計大谷本季登板6場，共丟12局賞13次三振，防禦率1.50。

羅伯斯表示，計畫讓大谷翔平在美國時間週三登板，預計投4局後，而接下來大谷下一次的登板時間也是週三。隨著塞揚左投史奈爾（Blake Snell）即將歸隊，道奇將採取6人先發輪值。

道奇目前的先發輪值有日籍球星山本由伸，名投克蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、梅伊（Dustin May）、斯漢（Emmet Sheehan）、大谷翔平、即將傷癒復出的史奈爾。

羅伯斯指出，今年這個賽季對「投手大谷」來說某種程度上是在大聯盟進行復健，短期內不會讓他投太長的局數，「我認為整個賽季在投球方面是復健和維持，我們不會完全放開限制，並說，『嘿，你可以丟110球』，短時間看不到這事出現。我認為暫時維持丟4局，然後增加至5局。」

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