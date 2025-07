MLB》第25轟出爐！226億史上最貴索托夯致勝全壘打 大都會奪7連勝

索托。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕休賽季和大都會簽下15年7.65億美元(約新台幣226億)史上最大約的明星強打索托(Juan Soto),今天敲出本季第25轟,率隊以5:3擊敗巨人,狂掃7連勝。

巨人靠著查普曼(Matt Chapman)雙響砲狙擊大都會日籍強投千賀滉大,前5局打完以3:2領先。千賀先發5局用92球退場,被敲4安包含2轟,失掉3分,投出3三振、5保送,後續靠火力支援逃敗。

大都會7上發動全壘打戰術,首名打者莫里西歐(Ronny Mauricio)開轟追成3:3平手,2出局後,索托鎖定羅德里奎茲(Randy Rodríguez)的外角速球,夯出左外野陽春砲,本季第25轟出爐,擊球初速103英哩、飛行距離374英呎,一棒超前比數,也是本場比賽勝利打點。

大都會9上攻勢再起,莫里西歐和尼莫(Brandon Nimmo)長打串聯再下一城,添加重要保險分。

9下大都會守護神狄亞茲(Edwin Díaz)上演劇場,遭遇1出局滿壘危機,所幸他在關鍵時刻回穩,接連送出2次三振,有驚無險守住勝利。

SUNDAY NIGHT SOTO



Juan Soto gives the @Mets the lead with an opposite-field shot! #SundayNightBaseball pic.twitter.com/y2w07lCuqO