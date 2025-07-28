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MLB》第25轟出爐！226億史上最貴索托夯致勝全壘打 大都會奪7連勝

2025/07/28 12:07

索托。（美聯社）索托。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季和大都會簽下15年7.65億美元（約新台幣226億）史上最大約的明星強打索托（Juan Soto），今天敲出本季第25轟，率隊以5：3擊敗巨人，狂掃7連勝。

巨人靠著查普曼（Matt Chapman）雙響砲狙擊大都會日籍強投千賀滉大，前5局打完以3：2領先。千賀先發5局用92球退場，被敲4安包含2轟，失掉3分，投出3三振、5保送，後續靠火力支援逃敗。

大都會7上發動全壘打戰術，首名打者莫里西歐（Ronny Mauricio）開轟追成3：3平手，2出局後，索托鎖定羅德里奎茲（Randy Rodríguez）的外角速球，夯出左外野陽春砲，本季第25轟出爐，擊球初速103英哩、飛行距離374英呎，一棒超前比數，也是本場比賽勝利打點。

大都會9上攻勢再起，莫里西歐和尼莫（Brandon Nimmo）長打串聯再下一城，添加重要保險分。

9下大都會守護神狄亞茲（Edwin Díaz）上演劇場，遭遇1出局滿壘危機，所幸他在關鍵時刻回穩，接連送出2次三振，有驚無險守住勝利。

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