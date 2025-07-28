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NBA》愛馬跑第一約基奇感性落淚 球迷笑翻：奪冠都沒麼激動

2025/07/28 10:14

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕身為現今NBA最強的球員之一，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）常常被開玩笑說「打NBA只是工作」，賽馬才是他真正有興趣的事情，而今約基奇養的馬在比賽中奪冠讓他感動落淚，似乎又印證了球迷間的這句笑話。

在結束中國行後，約基奇回到了塞爾維亞老家，日前他出席了一場賽馬比賽，最終他的愛馬在賽事中奪冠，而約基奇被拍到感動掩面落淚，隨後上場和愛馬、參賽人員一起慶祝。

這段影片曝光後在社群媒體上引發討論，有球迷就笑說「NBA奪冠都沒看他這麼開心」、「賽馬奪冠比NBA戒指還重要」。

2023年約基奇率領金塊拿下隊史首冠，不過奪冠後頒獎時過於冷靜的表現，至今都是球迷拿出來開玩笑的地方，當年奪冠記者會還爆出冠軍遊行和他回家班機撞期的趣事，不過最終約基奇還是有隨隊參加遊行。

約基奇當年帶著小孩參加冠軍典禮。（資料照，法新社）約基奇當年帶著小孩參加冠軍典禮。（資料照，法新社）

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