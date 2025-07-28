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MLB》球速下滑約6公里、解決大谷後傷退 紅襪火球男查普曼說明狀況

2025/07/28 10:57

紅襪古巴火球男查普曼。（法新社）紅襪古巴火球男查普曼。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今天後援登板面對道奇，僅投0.1局因背部痙攣緊急傷退，最快球速只投到95.8英里，不見過往常有的100英里（約161公里）火球。紅襪最後以4比3贏球。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）說，查普曼應該不會被放進傷兵名單，「背部緊繃，他應該沒有問題。」

查普曼今在第8局登板，連續丟2保送後，對決絕道奇日本巨星大谷翔平，查普曼丟一顆86英里的偏高滑球，被大谷敲左外野飛球出局。查普曼這時就因傷退場，今天全場最快球速僅95.8英里（約154.1公里）、四縫線速球均速為94.6英里（約152.2公里），與賽季四縫線速球均速的98.5英里（約158.5公里）相差不少。

「只是痙攣，應該休息幾天就沒事。」查普曼表示，「我當時確實很想留在場上，克服這個狀況，但Alex認為中止比較好、更明智，這樣可以避免後續發生什麼問題。」

現年37歲的查普曼今年投出亮眼成績，本季出賽45場戰績3勝2敗、防禦率1.30，有18次救援成功、4次中繼成功，共投41.2局賞61次三振，被打擊率1成45，每局被上壘率（WHIP）為0.82。

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