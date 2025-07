MLB》球速下滑約6公里、解決大谷後傷退 紅襪火球男查普曼說明狀況

紅襪古巴火球男查普曼。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪古巴火球男查普曼(Aroldis Chapman)今天後援登板面對道奇,僅投0.1局因背部痙攣緊急傷退,最快球速只投到95.8英里,不見過往常有的100英里(約161公里)火球。紅襪最後以4比3贏球。紅襪教頭柯拉(Alex Cora)說,查普曼應該不會被放進傷兵名單,「背部緊繃,他應該沒有問題。」

查普曼今在第8局登板,連續丟2保送後,對決絕道奇日本巨星大谷翔平,查普曼丟一顆86英里的偏高滑球,被大谷敲左外野飛球出局。查普曼這時就因傷退場,今天全場最快球速僅95.8英里(約154.1公里)、四縫線速球均速為94.6英里(約152.2公里),與賽季四縫線速球均速的98.5英里(約158.5公里)相差不少。

「只是痙攣,應該休息幾天就沒事。」查普曼表示,「我當時確實很想留在場上,克服這個狀況,但Alex認為中止比較好、更明智,這樣可以避免後續發生什麼問題。」

現年37歲的查普曼今年投出亮眼成績,本季出賽45場戰績3勝2敗、防禦率1.30,有18次救援成功、4次中繼成功,共投41.2局賞61次三振,被打擊率1成45,每局被上壘率(WHIP)為0.82。

Aroldis Chapman has been pulled after 3 batters. Control was all over the place and his velo was down. Last thing this bullpen needs. pic.twitter.com/86VqT0xu7H