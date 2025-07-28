NBA》刷遍三分球紀錄還不夠 柯瑞目標擠進歷史得分榜TOP 10

柯瑞。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的NBA生涯即將邁入第17個賽季，雖然他曾表示，自己不會刻意去追求特殊紀錄，但他接受專訪時表示，自己確實有意追求生涯累積得分擠進歷史前10名。

柯瑞在上賽季生涯累積得分超越傳奇球星威斯特（Jerry West）登上歷史得分榜第24名，目前以2萬5386分緊追在英格利許（Alex English）之後。現階段得分榜排名在他之前的現役球星其實只有魏斯布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）、杜蘭特（Kevin Durant）以及詹姆斯（LeBron James）4人。

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「我不會說我完全不在意，偶爾還是會拿出來算一下，比如每次只要超越一個人，大家就會跟你說，恭喜你超越威斯特之類，那感覺很特別，我想知道自己可以走多遠。」柯瑞也透露，會去計算自己平均得分，還有大概要打多久才會到榜首的位置。

柯瑞目前總得分2萬5386分排在第24名，距離他的目標、第10名的安東尼（Carmelo Anthony）的生涯得分為2萬8289分，兩人相差2903分，但柯瑞對於這目標平常心看待，「一旦我開始這麼做，就不太會去想這件事情，直到下次再發生。」他認為，追求個人目標並非讓他繼續前進的動力，而是希望要能有爭冠的競爭力。

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