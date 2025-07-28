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MLB》大谷翔平得點圈軟手、道奇13殘壘！ 主帥羅伯斯點出致命傷

2025/07/28 11:14

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天多次浪費得點圈機會，終場以3：4不敵紅襪，吞下2連敗，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言球隊打擊要再加油，「我們必須打出更好的棒球。」

道奇此役敲7安比紅襪還多，但在得點圈打擊11支1發揮不佳，全場留下13個殘壘。談到球隊的打擊，羅伯斯表示：「打擊內容本身不差，也數度將畢爾勒（Walker Buehler）逼入困境，但就是欠缺關鍵一擊。」

羅伯斯也特別提到8上的進攻，該局道奇有著無人出局一二壘有人大好機會，結果大谷翔平敲出左外野飛球出局，下一棒T.赫南德茲（Teoscar Hernández）打出二壘平飛球、二壘跑者金慧成回壘不及形成雙殺，無功而返。

羅伯斯直言：「面對查普曼（Aroldis Chapman）那局也是絕佳機會，結果在無人出局一二壘有人的情況下無法得分，今天我們沒有把握住得點圈機會，這是致命傷。」

道奇以1勝2敗輸掉對紅襪的系列賽，羅伯斯指出：「我們必須打出更好的棒球，目前打線整體來說，還不是最佳狀態。」

道奇明天要交手紅人，羅伯斯表示：「我們現在必須重新調整心態，在辛辛那提重新出發。」

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