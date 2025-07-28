南投媽媽選手 勇闖全運會軟式網球會內賽

南投縣軟式網球女子代表隊，在全國運動會軟式網球資格賽拿下第4名，勇闖會內賽。（郭家益提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 今年全國運動會軟式網球資格賽，日前在雲林縣莿桐競技，南投縣女子隊由6名平均年齡在50歲上下的媽媽及1名高中生組成的女子隊，靠著精湛球技與堅強毅力，打敗各縣市許多年輕選手，一路過關斬將，挺進資格賽第4名，成功取得會內賽資格，相當不容易。

這7名網球選手，來自各行各業，分別是任職於南投縣政府的曾夙靖、超市老闆娘廖翊婷、南投縣議會員工陳真琳及謝世英，還有名間國中老師黃芬蘭、竹山國中老師張雪珍，和唯一的高中生吳翊瑜。

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全國運動會軟式網球資格賽女子組共有12支隊伍參賽，南投縣這7位選手，在比賽場地格外引人注目，因為其中有6名，年齡都在50歲上下，年紀最大54歲，足足比其他縣市選手大上一倍，在原本不被看好的情況下，卻創造了前所未有佳績，勇闖10月18日舉行的會內賽。

目前擔任南投縣軟式網球委員會總幹事的教練郭家益表示，6名媽媽選手都有穩定的工作，打網球已有30多年時間，利用相夫教子閒暇時間認真練球，她們稱自己為軟式網球界不服輸的「鐵娘子」，珍惜每一次下場比賽機會，在開設會計師事務所的領隊兼教練的吳秀真出錢出力帶領下，團隊有信心再創佳績，將用實力證明年齡不是問題，也盼藉此進一步帶動南投縣網球運動風氣。

南投縣軟式網球女子代表隊選手，年紀最大已54歲。（郭家益提供）

南投縣軟式網球女子代表隊選手，一路過關斬將，拿下資格賽第4名。（郭家益提供）

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