中職》味全龍「hololive night」主題日 將有三天三款限量紀念贈品

味全龍「hololive night」主題日。（味全龍提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本超人氣VTuber事務所 hololive production 宣布將首次與職棒球隊味全龍展開跨界合作，於8月29日至31日在臺北大巨蛋盛大舉辦三天主題賽事《hololive night》！這場融合運動與VTuber的活動，不僅為球迷與粉絲帶來嶄新的觀賽體驗，更結合限定聯名商品、應援內容與多項專屬好康，勢必將成為今夏最火熱的話題活動之一！

活動期間，將有來自 hololive English 的四位超人氣成員：「Fuwawa Abyssgard」、「Mococo Abyssgard」、「Gigi Murin」與「Raora Panthera」，透過專屬影片為球迷加油打氣！觀眾可於比賽期間聽見她們錄製的應援廣播，讓應援氛圍升溫至最高點。

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此外，現場也將播放四位成員合唱的味全龍主題曲〈Goal For One〉及〈沒有Dragons就不能活〉等曲目，並搭配啦啦隊現場舞蹈演出，打造前所未有的視聽體驗，結合虛擬與實體的力量，掀起跨次元的應援風潮！

此次特邀友善文創旗下繪師漫畫家盧恩老師合作，繪製專屬立繪及Q版圖素。本次聯名更將推出多款活動限定的周邊商品，包括聯名球衣、壓克力立牌、T-shirt、應援毛巾、抱枕、與限量一卡通...等。所有設計皆融合了味全龍球隊元素與 hololive 成員特色，既吸睛又實用，為粉絲量身打造！其中更有僅限活動現場販售的專屬商品，收藏價值極高，粉絲務必把握機會。此外，活動期間場內販售的指定餐點也將推出限定包裝，詳細資訊可關注味全龍粉絲團，讓粉絲們掌握第一手的活動資訊。

為了回饋粉絲的熱情支持，本次跨界合作特別推出「鐵粉限定套組」，讓你一次收藏心愛的 hololive production 應援好物！套組內含四款獨家聯名商品：「應援法被」、「專屬證件套」、「應援貼紙加油棒組」與「應援毛巾」，全數採限量預購方式販售。預購詳情將於味全龍官方粉絲專頁公布，數量有限，售完為止，鐵粉們千萬別錯過！

此外，為了感謝粉絲們的熱情參與，活動三日皆有入場限定贈品，每日來場都能收穫不同驚喜！

● 8月29日將贈送聯名明信片，以精美插畫紀念這場夢幻合作。

● 8月30日為來場觀眾準備了透明書籤，實用又收藏價值十足。

● 8月31日則可獲得雷射紀念票卡，設計精緻閃耀，為活動畫下最華麗的句點！

三天三款限量紀念贈品，數量有限，送完為止，誠摯邀請粉絲每日到場共襄盛舉，完整收藏這場難得的跨界盛典！

味全龍「hololive night」主題日入場贈品。（味全龍提供）

味全龍「hololive night」主題日，鐵粉限定套組。（味全龍提供）

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