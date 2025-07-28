MLB》近12場吞7敗的前韓職MVP費德遭紅雀DFA 勇士出手網羅

費德。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀32歲右投費德（Erick Fedde）今年先發20場吞10敗，防禦率是偏高的5.22，他在7月23日（美國時間）遭到指定讓渡。根據《ESPN》報導，費德今天被紅雀交易至勇士。

費德近12場先發僅0勝7敗、這段時間的防禦率為6.38。今年費德先發20場，戰績3勝10敗、防禦率5.22，共投101.1局賞63次三振，被打擊率2成70，每局被上壘率（WHIP）為1.50。

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本季費德領750萬美元薪水，尚有270萬美元薪資尚未支付，如今遭到指定轉讓。勇士今天透過交易網羅費德，盼能填補先發陣容。

勇士隊本季先發輪值遇到傷病潮，22歲新星蕭佛（AJ Smith-Shawver）右手尺側腹韌帶（UCL）撕裂，本季提前報銷；史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）右手肘骨折、36歲「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）肋骨骨折，霍姆斯（Grant Holmes）手肘發炎。

近期吞5連敗的勇士，本季打出44勝60敗成績排國家聯盟東區第四，與國東龍頭大都會有17場勝差。

費德是2014年國民隊首輪第18順位選進的好手，他在2023年轉戰韓職（KBO），該年一舉奪得韓職MVP、KBO投手三冠王壯舉。費德在2024年以2年1500萬美元加入白襪隊，重返大聯盟舞台。

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