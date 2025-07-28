MLB》不是鄧愷威！ 巨人拉上農場大物左投扛先發

惠森杭特將迎來大聯盟初登板。（資料照，法新社）



廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕由於巨人面臨人手不足的問題，開始有消息指出旅美好手鄧愷威近日有望被拉上大聯盟，不過至今鄧愷威仍在小聯盟「待命」，而球隊今日也宣佈，要先拉上農場大物左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）。

《NBC Sports》灣區記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）指出，巨人將把惠森杭特拉上大聯盟，並預計會在明天（台灣時間29日）的比賽扛下先發，這也將成為他在大聯盟的初登板，隨後大聯盟官網也報導了這則消息。

請繼續往下閱讀...

現年24歲的惠森杭特，今年在3A先發了18次，投了96局送出86次三振，防禦率4.42，這次拉上大聯盟任務是幫忙填補先發空缺，不過惠森杭特並不在40人名單，因此球團必須先裁人為他空出名單。

先前《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）指出，鄧愷威有機會在今天上大聯盟先發，不過消息出來當天他卻在3A後援出賽，中繼1.2局用42球，而他至今也尚未被升上去。

日前巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）預告，29日比賽會從小聯盟拉人上來先發，當時美國媒體就預測會是鄧愷威和惠森杭特二選一，如今確定由惠森杭特先拿到大聯盟入場券。

鄧愷威仍在3A待命。（資料照，美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法