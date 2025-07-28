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東超》10月8日開幕戰台灣開打！勇士、領航猿分頭出擊

2025/07/28 11:49

東超新賽季分組。（東超提供）東超新賽季分組。（東超提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕東亞超級聯賽今正式公佈2025-26賽季完整賽程及分組情況，自10月8日至次年3月22日期間，來自亞洲頂級籃球聯賽的12支勁旅將透過42場精彩對決，爭奪亞洲球隊最高榮耀，而10月8日的開幕戰將在台灣登場，由桃園領航猿、富邦勇士分頭出擊。

東超這季持續擴大規模，相較於創始賽季（2023-2024賽季）的8支球隊、28場比賽，以及上賽季10支球隊、34場比賽，新賽季將首次擴展至12支球隊、42場比賽，小組賽分組也從2個增至3個。

A組陣容包括日本B聯盟冠軍宇都宮皇者、台灣P. LEAGUE+（PLG）亞軍台北富邦勇士、南韓KBL亞軍首爾SK騎士，以及香港東方。B組則有首奪PLG總冠軍的桃園璞園領航猿、連續4年晉級日本B聯盟總冠軍賽的琉球黃金國王、澳門黑熊、以及一支來自菲律賓PBA聯賽的球隊。

C組有南韓KBL冠軍昌原LG獵隼、PLG與TPBL雙冠的新北國王、日本天皇盃亞軍東京電擊，以及首次參賽的蒙古"The League"冠軍烏蘭巴托野馬。

本賽季12支參賽球隊來自7個不同地區，日本3支、台灣3支、韓國2支，香港和澳門、菲律賓、蒙古各1支。值得關注的是，新賽季將首次增設週末賽事，在保持週三比賽日安排的同時，部分賽事將在週六、週日舉行。

2025-2026賽季東超開幕戰定於10月8日（週三）登場，當日將進行3場比賽，包括在台北市的雙賽組合以及聯賽史上首次東京主場賽事。其中桃園璞園領航猿與琉球黃金國王的上賽季4強重逢將成為開幕戰焦點。

小組賽其他重點賽事包括，11月1日（週六）將在蒙古迎來歷史首場東超賽事，由烏蘭巴托野馬主場迎戰新北國王；作為連續第3年參賽的東超元老球隊琉球黃金國王與新北國王將於10月22日（週三）各自迎來新賽季主場首戰，琉球黃金國王將迎戰菲律賓PBA聯賽勁旅，而新北國王則坐鎮主場對陣東京電擊；雖未安排聖誕節當日賽事，但12月24日（週三）的聖誕平安夜富邦勇士與首爾SK騎士的對決也值得期待。東超年度的季中「經典賽」詳情也將於近期公佈。

本賽季季後賽賽制同步升級，各小組前兩名將晉級全新的6強賽，取代過往的4強賽模式，最終透過單場決勝產生總冠軍。

東超新賽季賽程。（東超提供）東超新賽季賽程。（東超提供）

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