中職》連續兩年達成單季觀眾200萬人次 邁向史上首次里程碑

統一獅超人力霸王主題日。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅上週在台北大巨蛋安排「超人力霸王」主題日，雖然連續3場輸給中信兄弟遭到橫掃，合計觀眾61368人創下隊史主場系列賽觀眾人數新紀錄，7月27日更以18725人進場讓中職連續兩季觀眾總人數達到200萬人。

中職在明星賽前完成203場，累計188萬6460人進場，上週靠單週5場大巨蛋賽事的拉抬，讓觀眾總人數站上200萬人，截至7月26日累計198萬9117人，隔天7月27日靠大巨蛋有18725人進場，本季累計觀眾200萬7842人，完成213場就站上200萬人，速度超越去年267場。

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中職去年截至8月22日完成266場賽事，觀眾人數累計199萬8794人，隔天8月23日三地開打，編號在前的統一獅在台南對富邦悍將有5322人進場，單季觀眾累計200萬4116人，完成267場就寫下中職首次單季200萬人進場。

中職本季完成215場，累計觀眾202萬2723人，平均每場9408人，由於自上週起至下半季結束，大巨蛋每週都有賽事，共有6週是單週安排5場，可望帶動中職本季票房，寫下首次單季觀眾300萬人的里程碑。

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