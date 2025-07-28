MLB》海盜王牌生涯前45場先發ERA不到2 再寫百年超狂紀錄

海盜王牌史基斯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜王牌史基斯（Paul Skenes）今天主場6局無失分，賞9次三振，幫助海盜以6比0完封響尾蛇。史基斯連兩場先發都拿到勝投，目前仍以防禦率1.83獨居大聯盟防禦率王。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體X上指出，史基斯是史上第一位生涯前45場先發，防禦率低於2以下的投手（目前前45場先發的ERA為1.89）。前兩者分別是1913-17年史拉普（Ferdie Schupp）的1.64、1914-15年蕭爾（Ernie Shore）的1.78。

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史基斯今主投6局狂賞9次三振，僅被敲3安無失分，這是近5場先發中有4場0失分，但今天6局用了99球，其中6局上2出局時，史基斯這時的用球數來到98球，海盜總教練凱利（Don Kelly）走上投手丘時，現場海盜球迷發出噓聲，希望不要換投。史基斯最後留在投手丘續投，1球讓響尾蛇打者卡斯提洛（Adrian Del Castillo）敲飛球出局，完成投球工作。

對於海盜球迷們的「噓聲」，希望教練不要換投，史基斯受訪說，「我理解，我也是一名球迷，我也會做相同的事情。」

今天是史基斯自6月19日（美國時間）的單場105球之後，單場最多的用球數。凱利賽後受訪保釋，「我當時上去看看他的狀況，天氣很熱，接近100球。我們目前是讓他慢慢提升用球數，之前有稍微控制一下，我只是想確保他當下狀況不錯，可以順利完成（那局）。」

23-year-old Paul Skenes convinces Don Kelly to leave him in for 1 more batter.



Skenes got a pop up the very next pitch. LOVE IT. pic.twitter.com/W4fANkWp2Q — Platinum Ke’Bryan （@PlatinumKey13） July 27, 2025

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