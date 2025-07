MLB》海盜王牌生涯前45場先發ERA不到2 再寫百年超狂紀錄

海盜王牌史基斯。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕海盜王牌史基斯(Paul Skenes)今天主場6局無失分,賞9次三振,幫助海盜以6比0完封響尾蛇。史基斯連兩場先發都拿到勝投,目前仍以防禦率1.83獨居大聯盟防禦率王。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)在社群媒體X上指出,史基斯是史上第一位生涯前45場先發,防禦率低於2以下的投手(目前前45場先發的ERA為1.89)。前兩者分別是1913-17年史拉普(Ferdie Schupp)的1.64、1914-15年蕭爾(Ernie Shore)的1.78。

史基斯今主投6局狂賞9次三振,僅被敲3安無失分,這是近5場先發中有4場0失分,但今天6局用了99球,其中6局上2出局時,史基斯這時的用球數來到98球,海盜總教練凱利(Don Kelly)走上投手丘時,現場海盜球迷發出噓聲,希望不要換投。史基斯最後留在投手丘續投,1球讓響尾蛇打者卡斯提洛(Adrian Del Castillo)敲飛球出局,完成投球工作。

對於海盜球迷們的「噓聲」,希望教練不要換投,史基斯受訪說,「我理解,我也是一名球迷,我也會做相同的事情。」

今天是史基斯自6月19日(美國時間)的單場105球之後,單場最多的用球數。凱利賽後受訪保釋,「我當時上去看看他的狀況,天氣很熱,接近100球。我們目前是讓他慢慢提升用球數,之前有稍微控制一下,我只是想確保他當下狀況不錯,可以順利完成(那局)。」

