MLB》一朗感恩愛妻是最穩定的隊友 透露曾到小聯盟球場「約會」

鈴木一朗與愛妻鈴木弓子。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星鈴木一朗今年成為首位日本出身進入美國棒球名人堂的球員，今天正式入駐古柏鎮（Cooperstown）。鈴木一朗用全英文發表演說，也感謝愛妻鈴木弓子一路來的陪伴，更透露在退休後，兩人到小聯盟球場「約會」看球。

2025年名人堂票選結果，鈴木一朗獲得393票、得票率高達99.7％，只差1票就能以全票入選名人堂。

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鈴木一朗表示，「我想你們可以想像，當我嘗試成為第一位來自日本、在大聯盟打球的野手時，外野有許多質疑，但不只是質疑，還有批評和負面的聲音。甚至有人對我說，『不要讓國家丟臉』。在那段時間最支持我的人，就是我的妻子弓子。」

鈴木一朗。（法新社）

「如果她當時也有疑慮，那也完全可以理解，但她從來沒有讓我感受到這些。這19個賽季不論是在西雅圖、邁阿密（馬林魚）、紐約（洋基），她始終讓我們的家充滿換樂與正能量。我努力作為一名球員保持穩定，但她是我遇過最穩定的隊友。」鈴木一朗說道。

鈴木一朗說，他在2019年退休後，曾與愛妻「約會」去看了一場小聯盟比賽，「我們以美國的方式享受那天，吃熱狗。棒球帶給我無數經歷，能與那位對我達到今天這個成就最有幫助的人，一起在比賽中享用一根熱狗，是最特別的時刻。」

鈴木一朗在大聯盟菜鳥年，一朗拿到新人王和年度MVP，連10年至少200安，曾在2004年創下單季262安壯舉，大聯盟生涯累積3089安排大聯盟史上第24名。鈴木一朗在大聯盟19年生涯，待過水手、洋基、馬林魚等球隊，平均打擊率3成11、117轟、780分打點、跑出509盜。

鈴木一朗的愛妻鈴木弓子（中）。（法新社）

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