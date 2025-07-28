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中職》味全龍「SUBWAY全壘堡」主題日 邀請林芯儀、吳思賢開唱

2025/07/28 15:09

味全龍邀請邀請實力派女聲林芯儀開唱。（味全龍提供）味全龍邀請邀請實力派女聲林芯儀開唱。（味全龍提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕味全龍8月5日與6日將在臺北大巨蛋登場主場賽事，與全球潛艇堡品牌Subway聯手推出「SUBWAY全壘堡」主題日，集結熱血棒球、美味潛艇堡與賽後歌手演唱，兩日分別邀請實力派女聲林芯儀（8/5）與全能暖男吳思賢小樂（8/6）接力開唱，讓球迷從開賽嗨到賽後，享受最熱情洋溢的夏日野球派對！

8月5日賽後邀請到華語樂壇實力派女歌手「林芯儀」，林芯儀以細膩情感與高亢唱腔著稱。因《超級星光大道》走紅，代表作包括《等一個人》《放開手》，擅長抒情與電影主題曲演唱，聲線富張力與感染力。 8月6日賽後則由小樂「吳思賢」接力開唱，小樂被譽為華語樂壇暖男全能歌手，聲線細膩富層次，擅長詮釋情感系及舞曲作品。代表作有《陪你飛》《最好的…？》《放手去愛》《THAT’S YA》，展現多元曲風與穩定唱功，深受年輕族群喜愛。兩晚別具風格的演出，絕對讓球迷粉絲聽個過癮！

此外，兩日主題活動期間，球迷進場還可品嚐由Subway用心準備的期間限定【泰式檸檬雞潛艇堡】，以厚切雞腿排結合酸辣檸檬草風味，帶來夏日專屬的開胃享受。Subway並將於現場發送限量品牌加油棒與Uber Eats 5折優惠券，邀請粉絲一起場內場外熱血開吃！這場品牌與運動結合的跨界合作，象徵Subway持續為顧客注入新鮮活力，打造專屬於2025仲夏夜的美好回憶！

更多活動詳情與購票資訊，請鎖定味全龍官方社群。

味全龍邀請全能暖男吳思賢小樂開唱。（味全龍提供）味全龍邀請全能暖男吳思賢小樂開唱。（味全龍提供）

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