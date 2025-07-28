中職》彭政閔自傳改編漫畫《一百萬次的揮棒》 恰恰給主角打100分！

國民球星彭政閔出席《一百萬次揮棒》從傳記到漫畫書迷簽書會。（記者田裕華攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕年度動漫迷盛會的漫畫博覽會今日閉幕，由文化內容策進院主辦「台灣漫畫館」，壓軸邀請國民球星「恰恰」彭政閔、漫畫家楊白一同開箱《一百萬次揮棒》第1集漫畫，並舉辦對談與簽書會，與百名粉絲相見歡。

楊白著作的《一百萬次揮棒》，改編自彭政閔少年經歷的棒球人生，目前漫畫已在網路連載，第1集單行本於漫博上市，之後將會陸續推出第2-6集單行本。

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彭政閔分享，過去未曾想過自己的經歷可以用漫畫呈現，很開心有這個機會可以用不同的方式紀錄人生，除了想起過去追求棒球夢的過程外，「讓小朋友也能了解，父母親曾經喜歡的棒球是什麼模樣，希望也能讓孩子們對棒球產生興趣。」

談及漫畫與自身的不同，彭政閔透露，「這部作品當然是一百分，因為我沒有那麼完美！」漫畫主角「碰碰」形象很討喜，不過頭髮比較長，「我小時候都要理平頭」，而且主角的眼睛也比較大！不過，看到漫畫中的學校畫面、學長學弟做體能訓練及喝媽媽煮的中藥時，也讓他想起過往的回憶。

楊白說，自己在大學時期就被朋友拉入棒球坑中，一開始接到將自傳改編成漫畫的邀請時，只知道是1名棒球選手，沒想到居然是彭政閔！她說，為此也與分鏡老師做了很多討論，希望能完整還原。

漫畫家楊白著作的《一百萬次揮棒》，改編自彭政閔少年經歷的棒球人生，目前第1集單行本已於漫博上市。（記者黃宜靜攝）

國民球星彭政閔及漫畫家楊白，一同出席《一百萬次揮棒》從傳記到漫畫書迷簽書會。（記者田裕華攝）

國民球星彭政閔及漫畫家楊白，一同出席《一百萬次揮棒》從傳記到漫畫書迷簽書會，會中兩人並一起為書迷粉絲簽名與合影！（記者田裕華攝）

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