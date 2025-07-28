晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》彭政閔自傳改編漫畫《一百萬次的揮棒》 恰恰給主角打100分！

2025/07/28 15:34

國民球星彭政閔出席《一百萬次揮棒》從傳記到漫畫書迷簽書會。（記者田裕華攝）國民球星彭政閔出席《一百萬次揮棒》從傳記到漫畫書迷簽書會。（記者田裕華攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕年度動漫迷盛會的漫畫博覽會今日閉幕，由文化內容策進院主辦「台灣漫畫館」，壓軸邀請國民球星「恰恰」彭政閔、漫畫家楊白一同開箱《一百萬次揮棒》第1集漫畫，並舉辦對談與簽書會，與百名粉絲相見歡。

楊白著作的《一百萬次揮棒》，改編自彭政閔少年經歷的棒球人生，目前漫畫已在網路連載，第1集單行本於漫博上市，之後將會陸續推出第2-6集單行本。

彭政閔分享，過去未曾想過自己的經歷可以用漫畫呈現，很開心有這個機會可以用不同的方式紀錄人生，除了想起過去追求棒球夢的過程外，「讓小朋友也能了解，父母親曾經喜歡的棒球是什麼模樣，希望也能讓孩子們對棒球產生興趣。」

談及漫畫與自身的不同，彭政閔透露，「這部作品當然是一百分，因為我沒有那麼完美！」漫畫主角「碰碰」形象很討喜，不過頭髮比較長，「我小時候都要理平頭」，而且主角的眼睛也比較大！不過，看到漫畫中的學校畫面、學長學弟做體能訓練及喝媽媽煮的中藥時，也讓他想起過往的回憶。

楊白說，自己在大學時期就被朋友拉入棒球坑中，一開始接到將自傳改編成漫畫的邀請時，只知道是1名棒球選手，沒想到居然是彭政閔！她說，為此也與分鏡老師做了很多討論，希望能完整還原。

漫畫家楊白著作的《一百萬次揮棒》，改編自彭政閔少年經歷的棒球人生，目前第1集單行本已於漫博上市。（記者黃宜靜攝）漫畫家楊白著作的《一百萬次揮棒》，改編自彭政閔少年經歷的棒球人生，目前第1集單行本已於漫博上市。（記者黃宜靜攝）

國民球星彭政閔及漫畫家楊白，一同出席《一百萬次揮棒》從傳記到漫畫書迷簽書會。（記者田裕華攝）國民球星彭政閔及漫畫家楊白，一同出席《一百萬次揮棒》從傳記到漫畫書迷簽書會。（記者田裕華攝）

國民球星彭政閔及漫畫家楊白，一同出席《一百萬次揮棒》從傳記到漫畫書迷簽書會，會中兩人並一起為書迷粉絲簽名與合影！（記者田裕華攝）國民球星彭政閔及漫畫家楊白，一同出席《一百萬次揮棒》從傳記到漫畫書迷簽書會，會中兩人並一起為書迷粉絲簽名與合影！（記者田裕華攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中