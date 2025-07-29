U12台灣對墨西哥關鍵戰、大谷翔平對紅人 今日賽事轉播與預告

台灣今天若無延賽將對陣墨西哥，進行小組關鍵戰。（資料照，大會提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有4場轉播方面，分別是響尾蛇對決老虎，以及大谷翔平率領的道奇對上紅人，還有遊騎兵對陣天使。D-Live方面是由釀酒人火球大物先發，對上小熊進行國聯中區龍頭之爭，精彩賽事請球迷不要錯過。

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中華職棒有兩場賽事，兄弟在主場迎戰台鋼雄鷹，剛橫掃統一獅的兄弟能否延續3連勝氣勢？另一場比賽則由樂天作客新莊城堡對決富邦，精彩的棒球賽是請球迷準時鎖定。

U12世界盃棒球賽持續進行中，台灣小將預計下午將碰上墨西哥，由於台南因大雨停班停課，若比賽能順利開打將採取閉門戰，但轉播會如期進行，請球迷幫小將們加油！

MLB

06：35 響尾蛇VS老虎 愛爾達體育2台

07：00 道奇VS紅人 緯來體育、愛爾達體育1台

09：35 遊騎兵VS天使 愛爾達體育2台

10：00（D-LIVE） 小熊VS釀酒人 愛爾達體育1台

U12世界盃棒球賽

10：30 澳洲VS日本

13：30 多明尼加VS美國

16：30 墨西哥VS台灣

轉播：緯來體育、東森洋片

中職

18：35 台鋼VS兄弟 緯來育樂

18：35 樂天VS富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

日職

17：00 軟銀VS火腿 DAZN2

17：00 西武VS歐力士 DAZN1

水上運動世錦賽

10：00 游泳預賽

15：25 跳水 男子雙人10M跳台決賽

17：25 游泳 複賽/決賽

轉播：愛爾達體育3台

熱門賽事、球星動態不漏接

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