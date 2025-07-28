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MLB》道奇傳出看上83轟金手套外野手！美媒預測多支球隊都有興趣

2025/07/28 16:20

巴德。（資料照）巴德。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇季前用1年1700萬美元簽下的明星外野手康佛托（Michael Conforto），雖然今天有亮眼表現，但他賽前僅79的wRC+無法忽視。根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，道奇傳出對雙城外野手巴德（Harrison Bader）感興趣。

現年31歲的巴德本季以1年約加盟雙城，生涯83轟、曾獲金手套獎的他繳出近年最亮眼成績單，93場出賽揮出12轟、38打點，wRC+為115。《MLBTR》分析，巴德若加入道奇，可以讓火力不俗的帕赫斯（Andy Pages）轉守角落外野，並讓康佛托退居板凳，更能有效填補道奇主力打者遇到低潮時的火力空缺。

道奇日前傳出看上紅雀工具人多諾文（Brendan Donovan），《MLBTR》指出，巴德並非道奇唯一能升級外野的人選，包含金鶯勞瑞安諾（Ramon Laureano）、白襪羅伯特（Luis Robert Jr.）、塔克曼（Mike Tauchman）與馬林魚桑契斯（Jesus Sanchez）都是有趣的選項。

目前道奇是第一支被明確點名對巴德有興趣的球隊，不過根據《The Athletic》雙城記者葛里曼（Aaron Gleeman）報導，隨著雙城願意兜售「租借型球員」，預計巴德會吸引不少球隊關注。《MLBTR》點名，費城人、教士與皇家等外野火力不足，或洋基、紅人與藍鳥等左打外野手偏多的球隊，都可能會看上巴德。

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