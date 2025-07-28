日職》投手丘「煙霧瀰漫」讓打者不爽！新庄剛志提出建言（影音）

伊藤大海使用大量松香讓投手丘上煙霧瀰漫。（圖片擷取自IG）

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿昨日與千葉羅德的對決，由於兩位先發投手田中晴也與伊藤大海都是習慣大量使用松香的投手，因此導致球場「煙霧瀰漫」。今天日本火腿監督新庄剛志就提出建言，希望聯盟能夠研發出粉量較少的松香袋。

田中晴也與伊藤大海兩位先發投手都是松香袋的重度使用者，昨天兩人的對決一度讓投手丘上都是松香粉的白煙，其中洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）就對此相當不滿，在打擊時多次叫出暫停，更比出姿勢示意他看不清楚球。

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新庄剛志今天在自己的IG上貼出2人使用松香袋的影片直言，煙霧瀰漫的情況會讓打者很在意，但喊暫停的話也會打亂投手節奏，打者若察覺到投手不悅的情緒，自己也會變煩躁。

新庄認為，打者會覺得投手不是想要用多一點松香，而是想故意混淆打者才弄那麼多，結果因此分心失去專注力。「把松香塗在手背有什麼意義呢？這樣子對彼此都不好，所以我希望可以開發改良新產品。」而至於用很多松香的投手，新庄則建議，希望能直接放在口袋用就好。

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