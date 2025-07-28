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中職》K歌主題日陣容太狂！ 中信兄弟2天賣破6.5萬張票

2025/07/28 16:31

中信兄弟8月大巨蛋的K歌主題日票房開紅盤。（資料照，記者陳逸寬攝）中信兄弟8月大巨蛋的K歌主題日票房開紅盤。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題週，在8月2日與3日分別邀請戴佩妮、張棟樑、ITZY；SUPER JUNIOR-D&E、蕭秉治等大咖到場，超狂陣容讓票房熱賣，2日內野已經全數完售，2天票房突破6.5萬。​

兄弟指出，中信兄弟龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題週活動，8月2日（六）內野區域可售票之座位已全數完售，外野仍有部分座位區熱賣中，當日已售出超過3.5萬張，8月3日（日）也已經售出超過3萬張。​

中信兄弟此次也將外野座位區音響全面升級！讓球迷朋友也能夠在外野座位區，享受到與內野熱區同等級的聽覺感受。

活動兩日賽後演出陣容
8.2（六） 戴佩妮、張棟樑、ITZY
8.3（日） SUPER JUNIOR-D&E、蕭秉治

臺北大巨蛋
8/1 （五） vs 樂天桃猿：進場時間17:00、開賽時間18:35
8/2 （六） vs 樂天桃猿：進場時間14:00、開賽時間17:05
8/3 （日） vs 樂天桃猿：進場時間12:00、開賽時間15:05

提醒：為配合聯盟安檢措施，建議球迷朋友們 #提前進場，以確保順利入場、不錯過精彩的開球賽前儀式!! 感謝您的配合與支持，中信兄弟與您不見不散！

中信兄弟「Channel B Vol.2」K歌售票資訊 https://pse.is/ChannelBVol2-K歌售票資訊
<購票連結> https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101_

兄弟8月2日（六）內野區域可售票之座位已全數完售。（中信兄弟提供）兄弟8月2日（六）內野區域可售票之座位已全數完售。（中信兄弟提供）

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