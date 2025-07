中職》K歌主題日陣容太狂！ 中信兄弟2天賣破6.5萬張票

中信兄弟8月大巨蛋的K歌主題日票房開紅盤。(資料照,記者陳逸寬攝)

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題週,在8月2日與3日分別邀請戴佩妮、張棟樑、ITZY;SUPER JUNIOR-D&E、蕭秉治等大咖到場,超狂陣容讓票房熱賣,2日內野已經全數完售,2天票房突破6.5萬。​

兄弟指出,中信兄弟龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題週活動,8月2日(六)內野區域可售票之座位已全數完售,外野仍有部分座位區熱賣中,當日已售出超過3.5萬張,8月3日(日)也已經售出超過3萬張。​

請繼續往下閱讀...

中信兄弟此次也將外野座位區音響全面升級!讓球迷朋友也能夠在外野座位區,享受到與內野熱區同等級的聽覺感受。

​

活動兩日賽後演出陣容

8.2(六) 戴佩妮、張棟樑、ITZY

8.3(日) SUPER JUNIOR-D&E、蕭秉治

​

臺北大巨蛋

8/1 (五) vs 樂天桃猿:進場時間17:00、開賽時間18:35

8/2 (六) vs 樂天桃猿:進場時間14:00、開賽時間17:05

8/3 (日) vs 樂天桃猿:進場時間12:00、開賽時間15:05

​

提醒:為配合聯盟安檢措施,建議球迷朋友們 #提前進場,以確保順利入場、不錯過精彩的開球賽前儀式!! 感謝您的配合與支持,中信兄弟與您不見不散!

​

中信兄弟「Channel B Vol.2」K歌售票資訊 https://pse.is/ChannelBVol2-K歌售票資訊

<購票連結> https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101_

兄弟8月2日(六)內野區域可售票之座位已全數完售。(中信兄弟提供)

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法