女足》周台英遭撤教練證、終生禁止參與足球事務 趙士強：懲處重了點

周台英（中）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台師大女足抽血案爆出後引發外界震驚，女足教練周台英坦承缺失並正式道歉後，足球協會日前召開紀律委員會，決定撤銷其教練證，終生禁止參與足球事務，對此，足協秘書長趙士強認為，懲處是重了一點。

足協在23日針對台師大女足球員霸凌案件召開紀律委員會審議，紀律委員會完整檢視相關證據後進行討論，認定周台英強制抽血、要脅不給畢業學分、孤立特定球員等行為構成霸凌且情節重大，經紀律委員會經過表決一致同意註銷現持有教練證並禁止其終生申請教練資格檢定，另依足協行為準則與規範處周台英終生禁止參與足球事務。

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趙士強今天出席台灣足球聯賽開賽記者會時被問到關於周台英的懲處時表示，紀律委員會的懲處確實是重了一點，「我希望未來她能夠將過程做完整說明，讓社會大眾、主管機關真正了解，現在看起來中間過程確實有疏失，我希望未來能一件一件讓事實呈現，這蠻重要。」

據了解，紀律委員會並非足協人士，而是外聘人士所組成，未來若有更多相關事證，足協會主動邀請周台英說明，或許有機會再進行上訴。

足協秘書長趙士強。（記者吳孟儒攝）

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