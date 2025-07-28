路跑》2026金門馬拉松1月開跑 針對初馬跑者有特別安排

金門馬拉松今天舉辦報名記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026金門馬拉松即將邁入第19屆，比賽將於明年1月24日、25日舉辦，共分成4種組別，報名將自今天下午3點開放競賽組報名，晚間6點開放休閒組報名。

本屆金門馬延續雙日賽事安排，1月24日由健康休閒組於金城田徑場起跑，參賽名額上限為7000人，25日進行競賽組賽事，將從金馬聯合服務中心前廣場出發，總參賽人數上限為8800人，其中全馬2000人、半馬組3300人，路跑組3500人。

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本賽道自2008年以來即通過WA/AIMS國際認證，2026年因應路線調整，也將於8月重新丈量申請認證，新路段更平緩，跑者有機會締造佳績，微調重回伯玉路段，由金馬聯合服務中心前廣場出發，先往金門西南區方向跑，再逆時針繞行島嶼一圈，經過瓊林聚落、伯玉路沿線、環島南路戰備坑道區段、雙鯉湖與慈湖周邊自然景觀區，再回到起終點，而今年42公里全馬關門時間由7小時調整為6.5小時。

針對初次參與全馬的選手，可線上登記取得專屬識別號碼布，讓賽道沿線志工與民眾來為其打氣完成人生第一場馬拉松，活動期間馬拉松官方臉書還會舉辦「賽道地標打卡」活動，邀請跑者一同探索賽道魅力，並首度設立「選手姓名牆」，讓每位參賽者的名字成為賽事的一部分，而競賽組則可獲得精美完賽獎牌、大浴巾與限量瓷瓶裝紀念酒，健跑、健走組完賽後可獲得300毫升小瓶紀念酒，並享用賽後提供的在地風味餐。

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