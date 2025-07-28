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MLB》「從來沒見過這種場面...」 大谷翔平本季第38轟震撼紅襪教頭

2025/07/28 17:32

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星在昨天對紅襪敲出本季第38轟，其震撼景象也讓紅襪總教練柯拉（Alex Cora）直呼，這樣的場面從未見過。

大谷翔平當天首局首打席逮中紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）的紅中97.1英里（156.3公里）速球，夯出中外野陽春砲，本季第38轟出爐，這也是大谷生涯首度對克羅切敲出安打。

大谷開轟之後，紅襪主場芬威球場（Fenway Park）內許多道奇球迷也陷入瘋狂。紅襪總教練柯拉賽後就直言：「說實話，那場景就像是在道奇體育場（Dodger Stadium）一樣，我從沒看過這麼多客場球迷湧入我們主場，場面真的非同凡響。」

對於道奇球迷的熱血，柯拉表示：「他們值得嘉許，道奇多年以來不斷打進季後賽，這已經成為了一種習慣。而他們的球迷也很會隨隊遠征，當下的歡呼聲真的很大，大到令人訝異，我從來沒見過這種場面。」

不過該場比賽，大谷開轟之後連吞3K，最終道奇以2：4輸球，加上今天又以3：4不敵紅襪，雙方系列賽道奇僅拿下1勝2敗，而大谷在此系列賽合計12打數4安打包含1轟，吞下6次三振。

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