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足球》台灣木蘭、企甲聯賽都有8隊 新賽季從8月打到明年6月

2025/07/28 17:31

台灣企業甲級足球聯賽、台灣木蘭聯賽今天舉行開季記者會。（記者吳孟儒攝）台灣企業甲級足球聯賽、台灣木蘭聯賽今天舉行開季記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕足球協會今天宣布，台灣木蘭女子足球聯賽將從5隊擴編為8隊，與台灣企業甲級足球聯賽都將在新賽季接軌國際，進行跨年度賽制，新賽季從8月正式展開。

木蘭女足聯賽新賽季有尋求衛冕的高雄Attackers FC，另有老牌勁旅台中藍鯨、航源足球俱樂部、台北熊讚PlayOne、花蓮女子足球俱樂部，以及新家入的陽信台北競技俱樂部、台中櫻花女子足球俱樂部及女武神足球俱樂部，新賽季將從8月16日揭開序幕。

高雄Attackers FC主力中場若林美里，雖然是日本人，但來台已經5年，也自學中文，她上台還用流利的中文說了新賽季目標，希望球隊完成連霸，也希望在亞足聯賽繳出佳績。

而對於新賽季擴編成8隊，高雄Attackers FC的梁凱柔表示，這對女足來說算是好事一樁，「這代表有更多女生踢足球，也能提升競爭力，我們也會盡全力去投入 每場比賽，不管是木蘭或是之後的亞冠賽。」

企甲同樣有8支隊伍展開新賽季，有尋求6連霸的台鋼，還有台電、台中FUTURO、台灣石虎FC、航源FC、銘傳大學、陽信北競、台中磐石，新賽季將於8月17日揭開序幕，賽季將持續至2026年6月底。

今年賽季採「跨年度制」，主要是為了因應國際賽事節奏與轉會制度接軌，包含FIFA世界盃、亞洲盃、亞冠聯賽，而往年比賽是從4月到12月，如今從8月到隔年6月，賽事時間拉長至10個月。

台灣企業甲級足球聯賽、台灣木蘭聯賽今天舉行開季記者會。（記者吳孟儒攝）台灣企業甲級足球聯賽、台灣木蘭聯賽今天舉行開季記者會。（記者吳孟儒攝）

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