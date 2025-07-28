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MLB》球隊戰力榜道奇持續下跌！官網關注前少主交易傳聞：難以置信

2025/07/28 18:08

大聯盟官網更新球隊戰力榜。（取自大聯盟官網）大聯盟官網更新球隊戰力榜。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網今天公布最新球隊戰力榜，衛冕軍洛杉磯道奇排名持續下跌，從上次的第3名滑落至第4名。

道奇今天以3：4不敵紅襪，系列賽1勝2敗坐收，目前戰績61勝45敗仍位居國聯西區第一，領先第2的教士有4場勝差。道奇前少主梅伊（Dustin May）今繳出5局5K失4分的成績單，官網記者雷奇（Will Leitch）指出，梅伊本週的動態將格外值得關注，「他是今年道奇輪值中表現最穩定的投手之一，投球局數僅次山本由伸，考量他去年因傷報銷，這樣的表現相當亮眼。」

不過雷奇表示，隨著道奇其他在在傷兵名單中的投手陸續回歸，近期也傳出梅伊可能會被交易的消息，「這點實在讓人難以置信，道奇的投手群簡直充滿了驚奇與謎團。」

本次球隊戰力榜排名有劇烈變動，上次排名第一的老虎下半季遭遇嚴重低潮，10戰只拿下2勝，排名一口氣下滑至第8；而氣勢如虹的藍鳥，從老虎手中搶走美聯戰績王者寶座後，本次排名則是從上次的第6直接衝上第2。至於本次排行榜第1名，則是國聯目前勝率並列最佳的小熊，由上次的第2名登頂第1。

此次榜單依序為：小熊、藍鳥、大都會、道奇、費城人、釀酒人、太空人、老虎、水手、洋基、教士、紅襪、遊騎兵、紅人、巨人、光芒、紅雀、守護者、皇家、響尾蛇、雙城、天使、馬林魚、金鶯、勇士、運動家、國民、海盜、白襪、洛磯。

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