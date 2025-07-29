MLB》「基本上免費幫道奇打球」 大谷翔平207億約史上最划算？

專欄作家認為，大谷翔平為道奇帶來的經濟效益，基本上等於免費幫球隊出賽。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟權威數據網站《Fangraphs》近期釋出大聯盟前50大球員「交易價值」排行榜，大谷翔平高居第一。文中指出儘管大谷翔平的合約高達7億美元（約新台幣207億），但實際上他的合約可以說是超級划算。

大谷翔平上次的名次位居第7，此次直接提升到第1，他的合約保障薪資有5.6億美元，最近5年的WAR（勝利貢獻值）為30，球隊可以控制他到2033年，而根據《ZiPS》預測系統，大谷翔平接下來2026-2030年、31歲到35歲的預測WAR分別是7.9、7.4、6.2、5.0、3.5，每年合約帳面上為7000萬美元。

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《Fangraphs》作家克萊門斯（Ben Clemens）指出，如果不考慮交易價值，未來5年選一個想要待在球隊的選手，他會第一個選擇大谷翔平。克萊門斯提到，你每年需要付給他7000萬美元（由於延遲付款現值僅4600萬美元），但好消息是，大谷翔平光靠廣告收益就能輕鬆賺回這個數字。

根據《洛杉磯時報》估計，道奇光是靠大谷翔平就已經帶來年約1億美元的邊際效益，儘管不等於大谷每年付道奇球團5600萬美元來打球，但實際上的情況並沒有相差太多。克萊門斯表示，不要再說大谷翔平簽大約了，實際上這是棒球界史上最划算的一筆交易。

克萊門斯認為，擁有大谷能夠讓球隊輕易進入日本市場。（資料照）

克萊門斯認為，如果道奇真的要交易大谷翔平，實際上能出報價的球隊會相當少，但那些有能力從他身上變現的球隊一定會瘋狂追逐他。克萊門斯更提到，大谷很可能已經把道奇球團的價值提升了好幾億，甚至是數十億美元，而且還是在扣除他合約後的淨效益。日本是世界第四大的經濟體，而擁有大谷翔平能讓你比任何夢想得到的方式都還要好進入這個市場。

「我們可以非常保守地說，扣除掉增加的收益，大谷翔平基本上就是免費幫道奇打球。我認為這還低估了他在場外的影響力，但或許洛杉磯這個城市對他的影響力比想像中還要關鍵。」克萊門斯表示，如果有任何一位頂級球員能夠以「0薪資」取得，那他毫無疑問會成為具有最有交易價值的球員。

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