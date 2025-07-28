MLB》美媒直言巨人應盡快升上鄧愷威！盛讚「沒有人狀態比他更好」

鄧愷威。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人先發輪值近期受到傷兵困擾，不少美媒也都看好台灣強投鄧愷威有望升上大聯盟，不過今天巨人決定先拉上農場大物左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）。《FanSided》巨人專欄撰文表示，巨人仍可能需要鄧愷威來解決輪值危機。

鄧愷威7月在3A表現出色，4場出賽包含3場先發，合計17.1局投球狂飆31次三振，僅出現7次四壞保送與2次觸身球，防禦率0.52，每局被上壘率0.81，被打擊率0.119。

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《FanSided》指出，目前巨人急需為輪值注入活力，而鄧愷威可能是球隊內部最佳選項，日前巨人將塞莫爾（Carson Seymour）與貝克（Tristan Beck）拉上大聯盟，但兩人先前的成績都不理想；畢文斯（Spencer Bivens）與傑利（Sean Hjelle）也是潛在選項，但兩人並不常擔任先發。而3A還有其他人選，但目前看來，沒人比鄧愷威狀態更好。

不過《FanSided》點出，目前問題在於鄧愷威不在40人名單，如果要拉他上大聯盟，勢必要清出一個40人名單空缺，這可能會需要將其他球員放進讓渡名單，而巨人球隊未必有此意願。

《FanSided》認為，補強先發輪值是巨人在交易大限前的最優先事項，但就目前狀況來看，把鄧愷威升上大聯盟，不僅是填補傷兵的最佳短期方案，也是避免輪值戰力崩盤的最明智做法。

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