胡誠恩。(資料照,記者李惠洲攝)

〔記者林宥辰/台南報導〕大雨過後,台灣隊和德國隊之戰按原訂時間6點半舉行,台灣隊開路先鋒胡誠恩首局首打席就開轟,幫助台灣隊取得領先,這是台灣隊本屆賽會團隊首支全壘打。

胡誠恩來自台東紅葉少棒,本以速度見長的他,開打前曾以「30次盜壘」為目標,但除了盜壘,他今還擊出台灣隊團隊首轟。

胡誠恩開轟後,李權恩選到保送、靠投手犯規進壘,陳啟盛的安打帶有1分打點,後續又靠雙盜壘搶分,單局得3分。

HOMERUN! A leadoff solo homerun by Chinese Taipei Cheng-En Hu in the first inning!

WBSC U-12 Baseball World Cup 2025 presented by RAXUS#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/dPfrleyQRO