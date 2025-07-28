中職》梅賽斯轉戰韓職 外媒想起與山本由伸精彩較量、宰制日本武士

梅賽斯。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕統一獅洋投梅賽斯（C.C. Mercedes）日前遭韓職培證英雄買斷合約，將轉戰KBO，對此就有外國媒體回憶起梅賽斯過往在國際賽的亮眼表現。

時常關注棒球國際賽事與球員的記者杜達（Jeff Duda）在X上轉發梅賽斯將轉戰韓職的消息，並表示：「永遠不會忘記當梅賽斯在奧運時，完美壓制有著鈴木誠也、村上宗隆、吉田正尚與柳田悠岐的打線，並和山本由伸同場對決，表現旗鼓相當。」

請繼續往下閱讀...

2020年東京奧運（因疫情延至2021年舉辦），多明尼加在小組賽手戰碰上地主日本，梅賽斯主投6局用104球有58顆好球，僅被日本武士敲出3安失1分，投出7次三振與3次保送；而該場日本先發投手則是目前效力MLB道奇的山本由伸，他繳出6局被敲2安無失分、9三振1保送的成績單，最終日本4：3險勝多明尼加。

曾效力日職讀賣巨人與千葉羅德海洋的梅賽斯，本季在統一獅出賽14場，投84局被敲75支安打，送出58次三振與14次四壞保送，防禦率2.57，每局被上壘率1.06，被打擊率0.243，ERA+為140。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法