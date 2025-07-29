MLB》道奇簽21歲四分衛！曾與火球大物相提並論、拒百萬美元簽約金

霍恩。（取自MLB Draft X）

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟選秀專家卡利斯（Jim Callis）報導，道奇與今年選秀第17輪525順位挑中的21歲右投霍恩（Sam Horn）完成簽約，其簽約金為49.75萬美元。不過身兼密蘇里大學四分衛的他，預計今年秋天打完美足賽季後，才會投入職棒。

大聯盟官網將霍恩評為本屆選秀第128名新秀，球探報告透露，霍恩在2022年時曾被拿來與海盜大物火球男錢德勒（Bubba Chandler）相提並論，因為兩人都是喬治亞州的高中雙棲運動員，身兼右投手與四分衛。儘管當時球探認為錢德勒擁有更勁爆的球威，但霍恩在運動能力、控球精準度等更勝一籌。

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此外，霍恩還是一位4星美足新秀，曾拒絕大聯盟球隊開出的7位數美元合約，選擇以雙棲運動員身分就讀密蘇里大學。霍恩在2023年2月迎來大學棒球初登板，隨即讓球探眼睛一亮，然而他在第2場就遭遇手肘傷勢並動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ），2024年整季報銷。

霍恩於今年4月重返投手丘，10.2局內送出14次三振，速球穩定維持93-95英哩，最快飆到98英哩，並帶有投球手側的位移與下沉效果；儘管他尚未找回滑球的掌握度，但其82-86英哩的橫掃球展現出誘使打者出棒的能力，他還有顆80幾英哩的變速球，但幾乎不曾使用。球探報告給霍恩的評分，速球60、滑球55、變速球45、控球50、整體評分45（評分量尺20-80）。

霍恩。（取自MLB Pipeline X）

霍恩合計在大學僅以投手身分出賽過15局，大聯盟官網球探報告提到，身高193公分的霍恩投球姿勢具延展性，其出手點與身高使他的球路更具欺敵性，目前他的控球仍在調整中，未來有望隨經驗累積達到平均水準；然而他想繼續美足生涯，使他轉戰職棒路上更加複雜與困難。

霍恩在選秀前就已經明確表達有意繼續打美式足球，密蘇里大學美足總教練德林克維茲（Eli Drinkwitz）表示，霍恩希望能在競爭激烈的SEC（東南聯盟）中爭取球隊主戰四分衛；霍恩受訪時也坦言，要當一位雙棲運動員難度頗高，有時也會分身乏術。不過同時打職棒與大學美足並非史無前例，最著名的例子為現任NFL紐約巨人資深四分衛威爾森（Russell Wilson）。

霍恩預計將會打完最後一年大學美足賽季，接著才會正式展開職棒生涯。根據知名美足網站《Ourlads》，目前霍恩為密蘇里大學2號四分衛，新賽季將與普里布拉（Beau Pribula）競爭QB1；然而霍恩大學至今也僅累積過8次傳球，傳出54碼、1次達陣與1次被抄截。另外有趣的一點，霍恩的名字與過去效力台灣大聯盟聲寶太陽隊洋砲山洪（Sam Horn）相同。

霍恩。（取自MLB Pipeline X）

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