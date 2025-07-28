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U12世界盃》胡誠恩單場雙響！台灣隊17：0扣倒德國奪第3勝

2025/07/28 19:59

胡誠恩單場雙響砲。（大會提供）胡誠恩單場雙響砲。（大會提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕U12今早場、下午場賽事都受雨影響，台灣隊晚間和德國隊之戰，則按原訂時間於6點半進行。台灣隊胡誠恩擊出首局首打席全壘打，也是團隊首轟，4局還加碼一支滿貫砲，台灣隊終場17:0提前於4局「扣倒」贏球。

1局上，胡誠恩就從德國隊先發投手赫特勒（Erik Hedtler）手中，擊出首局首打席全壘打，這支全壘打也是台灣隊團隊首轟。台灣隊士氣大振，該半局靠著陳啟盛的安打帶有1分打點，後續又靠雙盜壘搶分，單局3分。

台灣隊先發投手陳宇申，1局下投出的首球，就被德國隊開路先鋒卡奈科（Felix Kaneko）敲安，但未失分。

2局上，陳啟盛在滿壘時把握機會，個人單場前2打席都敲安，且又帶1分打點。台灣隊滿壘攻勢持續，古夢杰滿壘選到保送，李秉容滾地球再添1分，但李秉容後續盜壘失敗結束該半局，該半局台灣隊得3分。

3局上，德國隊換投，由女選手夢娜．布勞赫（Mona Duja Brauch）接替登板，布勞赫連續製造2個滾地球拿2個出局數，但被陳宇申敲安，之後又以滾地球化解，該半局讓台灣隊一分未拿。

胡誠恩4局上擊出個人單場第2支安打、李權恩獲保送。代打王威在二三壘有人狀況下敲安，台灣隊再得分。同半局，布勞赫滿壘投出保送送分，台灣隊取得11:0領先。德國隊換投，胡誠恩此時擊出滿貫砲、個人單場雙響砲，台灣隊取得能提前結束的第15分，打完4局，台灣隊取得17分領先。

胡誠恩單場雙響砲。（大會提供）胡誠恩單場雙響砲。（大會提供）

胡誠恩單場雙響砲。（大會提供）胡誠恩單場雙響砲。（大會提供）

胡誠恩單場雙響砲。（大會提供）胡誠恩單場雙響砲。（大會提供）

胡誠恩單場雙響砲。（資料照，記者李惠洲攝）胡誠恩單場雙響砲。（資料照，記者李惠洲攝）

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