U12世界盃》德國女將登板投球又敲安！曾赴美朝聖洋基賈吉

夢娜．布勞赫（Mona Duja Brauch）。（大會提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕台灣隊今天17:0勝德國隊，而德國隊亮點在女選手夢娜．布勞赫（Mona Duja Brauch）。她擔任先發第5棒、一壘手，除了比賽中段後援，還在4局下敲安。

布勞赫說，自己從7歲開始接觸棒球，直到今年是第5年，「哥哥也是打棒球，就跟著一起開始打。」

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布勞赫同時也是棒球迷，她說：「我喜歡洋基跟大都會隊，也曾經去美國看過。最喜歡選手是賈吉（Aaron Judge），他無論表現好壞，每天都追求進步。」

WBSC官網曾報導，本屆賽會共有墨西哥隊穆里略、捷克隊薩拉博娃和德國隊布勞赫3位女將參與。日前，穆里略就和布勞赫同場出賽過。

布勞赫說：「這是一件很棒的事，也希望更多女生能參與棒球。」

首次來台灣的布勞赫說，覺得台灣一切都很酷，也從其他隊伍學習到不少。至於對地主台灣隊的安打，布勞赫笑說：「當然也很酷。」

夢娜．布勞赫（Mona Duja Brauch）。（大會提供）

夢娜．布勞赫（Mona Duja Brauch）。（大會提供）

夢娜．布勞赫（Mona Duja Brauch）。（大會提供）

夢娜．布勞赫（Mona Duja Brauch）。（大會提供）

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