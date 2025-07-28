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桌球》林昀儒輪休 山東魏橋不敵黃石華新中止10連勝

2025/07/28 22:01

林詩棟貢獻2勝，帶領黃石華新中止山東魏橋的10連勝。（取自WTT官網資料照）林詩棟貢獻2勝，帶領黃石華新中止山東魏橋的10連勝。（取自WTT官網資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年中國乒乓球俱樂部超級聯賽第二階段今天在廈門拉下帷幕，台灣一哥林昀儒今晚最後一戰輪休，尋求衛冕的山東魏橋最終也以1:3不敵世界球王林詩棟領軍的黃石華新，中止從第一階段到第二階段的10連勝，吞下本季首敗。

梁靖崑受傷、林昀儒輪休在場邊當啦啦隊，山東魏橋三大主力只剩王楚欽，他在第一點雙打和周啟豪搭檔，但在局數2:1領先下連失2局，遭薛飛/向鵬逆轉；第二點單打，世界排名47的黃友政單挑世界排名第一的林詩棟，同樣在局數2:1領先下遭逆轉，山東魏橋陷入0:2落後。

世界排名第2的王楚欽在第三點單打挺身而出，以11:3、14:12、11:7收拾世界排名第10的向鵬，締造本賽季單打11連勝的紀錄，幫助山東魏橋保住一線生機。第四點對抗，世界排名39的周啟豪面對球王林詩棟，首局雖以14:12艱苦拿下，但隨後以9:11、5:11、6:11連丟3局，未能將戰線延長。

總計林昀儒在乒超第二階段出賽5場拿下4勝，單打先後擊退日本小將松島輝空、中國新星溫瑞博，和梁靖崑組成的「梁靖儒連線」兩戰全勝，僅和周啟豪的雙打組合輸掉1場。

乒超第三階段賽事將於8月29日至9月1日在新疆烏魯木齊市舉行。

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