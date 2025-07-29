晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

職籃選秀新人專訪》不服輸、不怕死、不是「新」台灣人——喬納森

2025/07/29 07:07

職籃選秀新人喬納森。（記者陳志曲攝）職籃選秀新人喬納森。（記者陳志曲攝）

記者盧養宣／專訪

受訪時侃侃而談、口條清晰，毫無新人的生澀，如果閉上眼睛聽這段中文訪談，甚至完全無法想像眼前說話的人是位金髮碧眼的外國人，事實上，說話的人，確實也並非「外國人」。

台灣藝大前鋒喬納森今年1月拿到我國身分證，將以本土身份投入選秀，但遠在拿到身分證之前，他早認定自己是台灣人。被問及是否決定在此落地生根，他不假思索、甚至直率到語出驚人的地步，「我會一直待在台灣，應該就是偶爾回南非探親而已，我會死在這裡！」

喬納森。（記者陳志曲攝）喬納森。（記者陳志曲攝）

鐵血教頭奠下籃球基礎

「你去松山打不了的，兩個月就會退隊了。」

喬納森出身乙組民族國中，要升高中之際一次和同學等公車時，巧遇松山高中名帥黃萬隆，傳奇教頭問他是否有興趣加入松山高中，才知道原來因為住在同社區，早就被師母林富美注意到，他和國中教練討論是否該加入「綠色神盾」，被潑了一桶冷水後，由於不服輸的性格，決定進入以魔鬼訓練聞名的松山高中。

喬納森入隊不久果真興起放棄念頭，並非訓練太刻苦，而是連訓練的機會都沒有，他高一因腳趾骨裂動刀，休息近8個月，在曾是職業橄欖球員的父親鼓勵下才堅持下來，「有一段時間球隊出國移地訓練，爸媽又回南非，只剩下我在台灣，都沒有人關心，所以心情很低落，打電話給爸爸告訴他我想放棄了，爸爸鼓勵我再撐一段時間看看。」

自認落後隊友一年，喬納森在腳部仍有鋼釘時就恢復練球，他說，國中期間真的完全不懂籃球，每天只練體能，進入松山幾乎是從零開始，學習籃球的觀念和戰術，「如果不是黃萬隆教練第二年開始給我那麼多機會，我應該三年都打不到球。」

如何得到「鐵血教頭」的機會？喬納森說，「可能是因為我也滿拚的，他喜歡那種全力以赴、不怕死的球員，我剛好就是那種不怕死、也可以跟他硬碰硬的那種。」

喬納森性格鮮明，是自小移居台灣長出的保護色，他揭開國小到國中期間遭受言語霸凌的經歷，透露曾被同學嗆「滾回你的國家」，他說，「以前只要不認識我的人嗆我，我一定嗆回去，我覺得自己脾氣不好可能跟那些事情有關，不要讓別人踩到我的頭上是我的原則。」

喬納森。（記者陳志曲攝）喬納森。（記者陳志曲攝）

大學恩師打開內心世界

昔日松山高中教頭黃萬隆帶領喬納森走進籃球世界，台藝大主帥葛記豪則帶他走出自己封閉的內心世界。

選秀登場前，喬納森仍跟著母校練球，他在這座待了4年的校園回顧大學生涯，自認成長最多的地方是脾氣。進入競爭激烈的HBL強權松山，只有比別人更努力才能脫穎而出，喬納森回憶，在黃萬隆麾下三年，從來不曾跟教練聊過心事，就連稱讚的話都要經過師母轉述，和隊友之間也因為競爭關係多少有點隔閡，「大一我都在自己的世界裡，只希望自己好，打不好就會生悶氣，也會影響其他隊友。」

「後來小葛教練常常跟我聊心裡的話，我們什麼都聊，我也慢慢進步，知道自己錯在哪裡，我以前很不愛認錯。」如今師徒倆幾乎無話不談，原本有意再戰UBA賽場一年的喬納森，也在葛記豪鼓勵下參加選秀，「大學我應該是幾乎變一個人，他可以說是我的恩人。」

大三、大四兩季，喬納森接下葛記豪賦予的球隊領袖責任，也開始擔任場上的指揮官，「我大三開始打控球，也從守對手的中鋒到守前鋒，一開始完全不知道怎麼守，小葛教練不斷讓我練防守，進攻端也讓我開始慢慢掌控場上的節奏。」

喬納森。（記者陳志曲攝）喬納森。（記者陳志曲攝）

落地生根 台灣就是我的家

喬納森出生3個月即隨南非籍父母來台，人生第一句開口講的話是中文，「小時候爸媽跟我講南非語，但那時候我還不會講話，我2歲的時候就去中文幼稚園了，南非語的『爸爸』和中文的很像，我爸說我第一次開口叫爸爸是用中文發音。」

英文是喬納森在南非語、中文後第三個學會的語言，但受到外表影響，他坦言，不認識的人大多還是認為他是美國人，「大家看到我還是都會先跟我說英文，常常我去買東西的時候，明明已經先講中文，店員還是會硬要跟我說英文，就會變成我講中文，他們講英文。」

喬納森笑說，詭異對話的背後可能是對方太緊張，「所以有時候我都會告訴他們，我會中文，不要想太多。」

喬納森父母現在仍住在台灣，等妹妹升上大學後，可能就會考慮回南非退休，他則已下定決心在台灣落地生根，「我應該就是會一直待在台灣，我只有在橄欖球國際賽的時候會支持南非，其實因為南非這幾年情勢動盪，爸媽也覺得現在的南非跟他們以前住的南非已經很不一樣了。」

喬納森。（記者陳志曲攝）喬納森。（記者陳志曲攝）

不怕酸民 用實力「說話」

喬納森接受訪問時滔滔不絕，也自認在場上「愛噴垃圾話」激勵自己，但到了職業舞台，就必須用實力「說話」，他期許自己在生涯首季能提高命中率、在防守端全力以赴，「做好球隊要我做到的每件事。」職業生涯的終極目標則是希望成為球隊裡最好的球員，「朝年度MVP跟冠軍邁進。」

至於職業路上的學習對象，喬納森選了背景相似的阿巴西以及松山高中學長林韋翰，「阿巴西強到無話可說，希望可以向他學習，韋翰學長成熟、組織能力相當出色，他在場上也是不怕死的那種。」

話鋒一轉，喬納森道出觀察，「我覺得很多台灣球員很怕別人的眼光、很怕犯錯，但好像又不能怪他們，因為台灣酸民真的很多。」

是否已經準備好面對球迷的「指教」？喬納森不諱言，有時仍會看網友留言，但大多選擇一笑置之，「畢竟他們是旁觀者，我覺得如果一位總教練跟我說哪裡要進步，可能我比較需要聽。」

喬納森。（記者陳志曲攝）喬納森。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中