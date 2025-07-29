職籃選秀新人專訪》不服輸、不怕死、不是「新」台灣人——喬納森

職籃選秀新人喬納森。（記者陳志曲攝）

記者盧養宣／專訪

受訪時侃侃而談、口條清晰，毫無新人的生澀，如果閉上眼睛聽這段中文訪談，甚至完全無法想像眼前說話的人是位金髮碧眼的外國人，事實上，說話的人，確實也並非「外國人」。

台灣藝大前鋒喬納森今年1月拿到我國身分證，將以本土身份投入選秀，但遠在拿到身分證之前，他早認定自己是台灣人。被問及是否決定在此落地生根，他不假思索、甚至直率到語出驚人的地步，「我會一直待在台灣，應該就是偶爾回南非探親而已，我會死在這裡！」

請繼續往下閱讀...

喬納森。（記者陳志曲攝）

鐵血教頭奠下籃球基礎

「你去松山打不了的，兩個月就會退隊了。」

喬納森出身乙組民族國中，要升高中之際一次和同學等公車時，巧遇松山高中名帥黃萬隆，傳奇教頭問他是否有興趣加入松山高中，才知道原來因為住在同社區，早就被師母林富美注意到，他和國中教練討論是否該加入「綠色神盾」，被潑了一桶冷水後，由於不服輸的性格，決定進入以魔鬼訓練聞名的松山高中。

喬納森入隊不久果真興起放棄念頭，並非訓練太刻苦，而是連訓練的機會都沒有，他高一因腳趾骨裂動刀，休息近8個月，在曾是職業橄欖球員的父親鼓勵下才堅持下來，「有一段時間球隊出國移地訓練，爸媽又回南非，只剩下我在台灣，都沒有人關心，所以心情很低落，打電話給爸爸告訴他我想放棄了，爸爸鼓勵我再撐一段時間看看。」

自認落後隊友一年，喬納森在腳部仍有鋼釘時就恢復練球，他說，國中期間真的完全不懂籃球，每天只練體能，進入松山幾乎是從零開始，學習籃球的觀念和戰術，「如果不是黃萬隆教練第二年開始給我那麼多機會，我應該三年都打不到球。」

如何得到「鐵血教頭」的機會？喬納森說，「可能是因為我也滿拚的，他喜歡那種全力以赴、不怕死的球員，我剛好就是那種不怕死、也可以跟他硬碰硬的那種。」

喬納森性格鮮明，是自小移居台灣長出的保護色，他揭開國小到國中期間遭受言語霸凌的經歷，透露曾被同學嗆「滾回你的國家」，他說，「以前只要不認識我的人嗆我，我一定嗆回去，我覺得自己脾氣不好可能跟那些事情有關，不要讓別人踩到我的頭上是我的原則。」

喬納森。（記者陳志曲攝）

大學恩師打開內心世界

昔日松山高中教頭黃萬隆帶領喬納森走進籃球世界，台藝大主帥葛記豪則帶他走出自己封閉的內心世界。

選秀登場前，喬納森仍跟著母校練球，他在這座待了4年的校園回顧大學生涯，自認成長最多的地方是脾氣。進入競爭激烈的HBL強權松山，只有比別人更努力才能脫穎而出，喬納森回憶，在黃萬隆麾下三年，從來不曾跟教練聊過心事，就連稱讚的話都要經過師母轉述，和隊友之間也因為競爭關係多少有點隔閡，「大一我都在自己的世界裡，只希望自己好，打不好就會生悶氣，也會影響其他隊友。」

「後來小葛教練常常跟我聊心裡的話，我們什麼都聊，我也慢慢進步，知道自己錯在哪裡，我以前很不愛認錯。」如今師徒倆幾乎無話不談，原本有意再戰UBA賽場一年的喬納森，也在葛記豪鼓勵下參加選秀，「大學我應該是幾乎變一個人，他可以說是我的恩人。」

大三、大四兩季，喬納森接下葛記豪賦予的球隊領袖責任，也開始擔任場上的指揮官，「我大三開始打控球，也從守對手的中鋒到守前鋒，一開始完全不知道怎麼守，小葛教練不斷讓我練防守，進攻端也讓我開始慢慢掌控場上的節奏。」

喬納森。（記者陳志曲攝）

落地生根 台灣就是我的家

喬納森出生3個月即隨南非籍父母來台，人生第一句開口講的話是中文，「小時候爸媽跟我講南非語，但那時候我還不會講話，我2歲的時候就去中文幼稚園了，南非語的『爸爸』和中文的很像，我爸說我第一次開口叫爸爸是用中文發音。」

英文是喬納森在南非語、中文後第三個學會的語言，但受到外表影響，他坦言，不認識的人大多還是認為他是美國人，「大家看到我還是都會先跟我說英文，常常我去買東西的時候，明明已經先講中文，店員還是會硬要跟我說英文，就會變成我講中文，他們講英文。」

喬納森笑說，詭異對話的背後可能是對方太緊張，「所以有時候我都會告訴他們，我會中文，不要想太多。」

喬納森父母現在仍住在台灣，等妹妹升上大學後，可能就會考慮回南非退休，他則已下定決心在台灣落地生根，「我應該就是會一直待在台灣，我只有在橄欖球國際賽的時候會支持南非，其實因為南非這幾年情勢動盪，爸媽也覺得現在的南非跟他們以前住的南非已經很不一樣了。」

喬納森。（記者陳志曲攝）

不怕酸民 用實力「說話」

喬納森接受訪問時滔滔不絕，也自認在場上「愛噴垃圾話」激勵自己，但到了職業舞台，就必須用實力「說話」，他期許自己在生涯首季能提高命中率、在防守端全力以赴，「做好球隊要我做到的每件事。」職業生涯的終極目標則是希望成為球隊裡最好的球員，「朝年度MVP跟冠軍邁進。」

至於職業路上的學習對象，喬納森選了背景相似的阿巴西以及松山高中學長林韋翰，「阿巴西強到無話可說，希望可以向他學習，韋翰學長成熟、組織能力相當出色，他在場上也是不怕死的那種。」

話鋒一轉，喬納森道出觀察，「我覺得很多台灣球員很怕別人的眼光、很怕犯錯，但好像又不能怪他們，因為台灣酸民真的很多。」

是否已經準備好面對球迷的「指教」？喬納森不諱言，有時仍會看網友留言，但大多選擇一笑置之，「畢竟他們是旁觀者，我覺得如果一位總教練跟我說哪裡要進步，可能我比較需要聽。」

喬納森。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法