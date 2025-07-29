高球》曾被封「最強新人」吳佳晏站穩日巡舞台 分享進步關鍵

吳佳晏。（資料照，鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣旅日女將吳佳晏上週日在JLPGA大東建託女子賽拿下並列第7，連續4場比賽打進前10名，對於自己持續進步，她表示，有感受到自己比去年好，其實就很滿足。

吳佳晏在上季正式展開日巡正賽生涯，上季共出賽32場有23場比賽晉級，也有3場比賽打進前10，其中JLPGA最後一場例行賽大王製紙女子公開賽拿下並列第3最佳。這季吳佳晏成績穩定成長，已有8場比賽打進前10名，近期也是連續4站前10，讓她越打越有信心。

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吳佳晏透露，其實自己在上週已是連續第13場出賽，身心都有點疲憊，但整體來說狀況都還不錯。提到這季自己持續進步的關鍵，她認為是和桿弟大矢真一的配合越來越好，「我們從去年下半年開始合作，搭配越來越有默契，平常教練也不會在，有問題時我都會和他討論，他給我不少有用的建議。」她認為，自己能持續進步就已經很滿足，她也會繼續努力。

進步的關鍵，除了和桿弟配合越來越好，吳佳晏認為，對於日本球場更熟悉也是原因之一，有些場地已經打第2次，所以更能夠掌握。對於在日本的生活她現在也很習慣，並結交不少好友，「跟不少年紀相仿的球員都相處得很好，大家都很照顧我，無論場上場外的事情都能聊。」

明年適逢名古屋亞運，而上屆杭州亞運有開放職業選手參賽，雖然目前尚未正式公告相關規定，但吳佳晏表示，若在行程安排不衝突又能取得資格的情況下，她有意願參加，畢竟過去從未代表台灣參與國際綜合運動會，加上比賽在日本，是很好的機會。

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