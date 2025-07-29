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MLB》老虎補強先發輪值戰力 換來雙城右投派岱克

2025/07/29 08:04

派岱克。（資料照，路透）派岱克。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎在交易大限前補強先發輪值深度，今天送出農場排名第14名的內野新秀希梅涅茲（Enrique Jimenez），換來雙城兩名投手派岱克（Chris Paddack）和多布納克（Randy Dobnak）。

老虎火球新星喬布（Jackson Jobe）上個月因手肘不適進行手肘韌帶置換手術後整季報銷，球團一直都在尋找第5號先發投手，之後又傳出25歲右投歐森（Reese Olson）因肩傷缺席剩餘賽事，這讓老虎對於補強先發輪值更加迫切，透過交易換來雙城29歲右投派岱克，他本季出賽21場，繳出3勝9敗、防禦率4.95的成績，他季後將成為自由球員。

多布納克本季幾乎都在小聯盟3A出賽，轉隊後也被分派至小聯盟3A，他今年在小聯盟出賽17場，繳出1勝7敗、7.12的成績，他在生涯初期曾兼差當過Uber司機，4年前曾與雙城簽下5年總值2975萬美元的合約，寫下一段勵志故事。

希梅涅茲則是19歲的委內瑞拉籍新秀，守備位置為捕手和一壘手，本季在老虎隊的新人聯盟層級出賽，出賽48場有6轟、32打點，打擊三圍為.250/.339/.440，OPS0.779。

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