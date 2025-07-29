MLB》守護者再爆涉賭風波 明星終結者克拉賽遭停職調查

守護者明星終結者克拉賽。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者再度爆發涉賭風波，守護者先發右投歐提茲（Luis Ortiz）日前涉賭遭停賽，今天驚傳當家明星終結者克拉賽（Emmanuel Clase）也被捲入，目前已被放進限制名單，大聯盟也展開調查。

根據《ESPN》報導指出，賭博監督機構於6月向各大博弈業者發出警報，稱歐提茲的比賽出現可疑的投注行為。該警報指出，有人在兩場比賽中針對歐提茲特定局數的第1球下注為壞球或觸身球，這兩場比賽分別為美國時間6月15日對水手之戰，以及6月27日對紅雀之戰，這兩戰中，歐提茲皆在該局首球投出明顯偏離好球帶的滑球。

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報導表示，這些針對首球進行的下注集中在俄亥俄州、紐約州和紐澤西州，某些運動博弈平台有提供相關的「微型投注」（microbets）選項。歐提茲隨即就遭到停職，而克拉賽的具體涉案情節尚未公布，但他今天也被列入「非懲戒的有薪停職」名單（non-disciplinary paid leave），停職到8月31日。

現年27歲的克拉賽曾3度入選明星賽，兩度獲得美聯最佳後援投手獎「李維拉獎」，本季出賽48場拿下5勝3敗、24次救援成功，防禦率為3.23。

守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）對此表示，這情況讓人感到難受，賭博合法化後成為比賽的新挑戰，球隊有兩位球員被調查，真的很遺憾。守護者隊在聲明中表示，此次調查不會波及其他球員或球團職員，據了解，目前並無發現其他守護者球員捲入涉賭。

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