台灣之光！永慶高中陳彥蓉奪亞洲青少年跆拳道錦標賽金牌

陳彥蓉奪金時拿著會旗繞場。（永慶高中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣優秀跆拳道選手傳出捷報！嘉義縣立永慶高中跆拳道選手陳彥蓉代表台灣遠征馬來西亞古晉，參加「2025亞洲青少年跆拳道錦標賽」，昨在青少年女子組51公斤級賽事奪金，當她站上頒獎台，響起國旗歌時，許多在嘉義關注比賽的鄉親都非常感動。

陳彥蓉在跆拳道領域上家學淵源，是嘉義縣體育會跆拳道委員會總幹事陳世凱的女兒，多年訓練扎實，技術成熟，戰術靈活，且比賽態度沉著冷靜，過關斬將獲得金牌；她表示，能代表台灣出戰並奪得金牌，是多年努力的成果，也是極大的榮耀，感謝父親及教練林宜青的指導，將繼續精進，讓世界看見台灣跆拳道的堅強實力。

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永慶高中校長郭春松說，陳彥蓉奪金的榮耀，不僅是個人成就，也是嘉義縣政府和永慶高中深耕運動人才培育的成果，感謝社會各界支持，如嘉邑城隍廟長期捐助體育班經費，每年挹注50萬元支持選手訓練，嘉義長庚醫院提供專業醫療照護，守護選手健康與恢復機制，學校家長會與校友會也是堅實的後盾，提供資源與精神支持。

郭春松說，將持續挹注資源，陪伴學生追求卓越，感謝協助與支持體育教育的單位，讓孩子有機會在國際舞台發光發熱，也期待陳彥蓉再次締造佳績，把榮耀帶回台灣。

陳彥蓉（左2）在亞洲青少年跆拳道錦標賽青少年女子組51公斤級奪金。（永慶高中提供）

陳彥蓉參加亞洲青少年跆拳道錦標賽奪金。（永慶高中提供）

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