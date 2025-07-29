晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

台灣之光！永慶高中陳彥蓉奪亞洲青少年跆拳道錦標賽金牌

2025/07/29 08:55

陳彥蓉奪金時拿著會旗繞場。（永慶高中提供）陳彥蓉奪金時拿著會旗繞場。（永慶高中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣優秀跆拳道選手傳出捷報！嘉義縣立永慶高中跆拳道選手陳彥蓉代表台灣遠征馬來西亞古晉，參加「2025亞洲青少年跆拳道錦標賽」，昨在青少年女子組51公斤級賽事奪金，當她站上頒獎台，響起國旗歌時，許多在嘉義關注比賽的鄉親都非常感動。

陳彥蓉在跆拳道領域上家學淵源，是嘉義縣體育會跆拳道委員會總幹事陳世凱的女兒，多年訓練扎實，技術成熟，戰術靈活，且比賽態度沉著冷靜，過關斬將獲得金牌；她表示，能代表台灣出戰並奪得金牌，是多年努力的成果，也是極大的榮耀，感謝父親及教練林宜青的指導，將繼續精進，讓世界看見台灣跆拳道的堅強實力。

永慶高中校長郭春松說，陳彥蓉奪金的榮耀，不僅是個人成就，也是嘉義縣政府和永慶高中深耕運動人才培育的成果，感謝社會各界支持，如嘉邑城隍廟長期捐助體育班經費，每年挹注50萬元支持選手訓練，嘉義長庚醫院提供專業醫療照護，守護選手健康與恢復機制，學校家長會與校友會也是堅實的後盾，提供資源與精神支持。

郭春松說，將持續挹注資源，陪伴學生追求卓越，感謝協助與支持體育教育的單位，讓孩子有機會在國際舞台發光發熱，也期待陳彥蓉再次締造佳績，把榮耀帶回台灣。

陳彥蓉（左2）在亞洲青少年跆拳道錦標賽青少年女子組51公斤級奪金。（永慶高中提供）陳彥蓉（左2）在亞洲青少年跆拳道錦標賽青少年女子組51公斤級奪金。（永慶高中提供）

陳彥蓉參加亞洲青少年跆拳道錦標賽奪金。（永慶高中提供）陳彥蓉參加亞洲青少年跆拳道錦標賽奪金。（永慶高中提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中